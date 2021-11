Hamilton vrača udarec, Verstappen brez možnosti

Še bolj se je zakuhalo v svetovnem prvenstvu formule 1. Tri dirke pred koncem se je prednost Maxa Verstappna (Red Bull) proti branilcu naslova Lewisu Hamiltonu (Mercedes) skrčila s 17 na 14 točk. Anglež je Nizozemca premagal v neposrednem dvoboju in dobil VN Brazilije v Interlagosu.

Odločitev je padla v 58. krogu od 71, ko je Hamilton z odprtim DRS švignil mimo Verstappna in na veselje večine navijačev prišel do 101. zmage v karieri. Do nje se je zavihtel z desetega štartnega mesta. Mu je pa dodatno točko odščipnil drugi Red Bullov voznik Sergio Perez, ki je v zadnjem krogu postavil najboljši čas.

Hamilton je sobotne šprinterske kvalifikacije začel z zadnjega, 20. mesta, kar daje njegovi zmagi še dodatno vrednost. Čez teden dni bo nova dirka za VN Katarja. Zatem bosta še v Savdski Arabiji in Abu Dabiju.

Verstappen: Bilo je zabavno

»Storili smo, kar smo lahko. V Braziliji je šlo bolj za zmanjševanje škode. Dobili smo veliko točk,« se je s porazom sprijaznil Verstappen in v pogovoru z brazilsko legendo Felipejem Masso dodal: »Bila je dobra bitka, na koncu nam je zmanjkalo nekaj hitrosti. Dali smo vse od sebe. Bilo je zabavno. Imamo še vedno nekaj prednosti. Verjamem, da bomo v naslednjih dirkah pokazali še več.«