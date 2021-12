Hamiltonu zaradi neudeležbe na slavnostnem večeru grozi kazen

Skupaj z vodjo Mercedesa Totom Wolffom je Lewis Hamilton manjkal na četrtkovem slavju v Parizu, poročajo agencije.

»Če je prišlo do kršitve obveznosti in pravil, tega ne bomo oprostili,« je napovedal novi predsednik Fie Mohamed Ben Sulajem, ki je nasledil legendarnega Francoza Jeana Todta.

Na razglasitvi Nizozemca za svetovnega prvaka je barve Mercedesa zastopal le tehnični direktor James Allison, ki je prevzel pokal za moštveni konstruktorski naslov. Prešerno se je tretjega mesta veselil Hamiltonov moštveni kolega v Mercedesu Finec Valtteri Bottas, ki je bil prav tako na podelitvi.

Pravilnik določa, da se mora najboljša trojica udeležiti slavnostnega večera in podelitve. Kazen za odsotnost pa ni določena. Letos je do odločitve o prvaku formule 1 prišlo šele na sklepni dirki v Abu Dabiju, kjer je na koncu odločala tudi sreča. Pred tem sta tekmovalca v boju za krono kar nekajkrat pokazala vse znanje, ki sodi na stezo in tudi precejšen repertoar nešportnih potez.