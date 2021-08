Hassanova prepričljivo dobila generalko za SP, a ostala brez rekorda

Sama je želela svetovni rekord, a je drugo polovico proge odtekla popolnoma sama. Izid Sifan Hassan je bil še vedno precej boljši, kot ob olimpijski zmagi v Tokiu (14:36,75 sekunde). Olimpijska prvakinja v teku na 5000 in 10.000 metrov je na tekmovanju v Oregonu krepko prehitela drugouvrščeno Etiopijo Senbere Teferi, ki se ji je ura ustavila pri 14:42,25. Svetovni rekord 14:06,62, ki ga je oktobra lani v Valenciji dosegla Etiopijka Letesenbet Gidey, pa je bil nedosegljiv.



Zanimivejši je bil boj za drugo mesto, saj je še ena Etiopijka Fantu Worku za drugim mestom zaostala šest desetink sekunde, Kenijka Loice Chemnung na četrtem mestu pa za 1,4 sekunde. Že omenjena Gideyjeva se je udeležila tekme na dve milji (3,22 km), kjer je z 9:06,74 osvojila drugo mesto za Francine Niyonsaba (9:00,75) iz Burundija, ki je za vsega dve sekundi zgrešila 14 let svetovni rekord Etiopijke Meseret Defar.

Generalka pred svetovnim prvenstvom

Odlično je tekla tudi Nemka Konstanze Klosterhalfen, ki je z 9:18,16 dosegla najboljši evropski izid na tovrstni razdalji. Pred tem je to uspelo Irki Sonji O'Sullivan, ki je bila natančno 1,4 sekunde počasnejša od Nemke.



V teku na 1500 m je bila s 4:06,35 najhitrejša Američanka Rebecca Mehra. Moški tek na eno miljo (1,61 km) je s 3:54,88 dobil Avstralec Geordie Beamish.



Tekmovanje se bo končalo v noči na nedeljo. Za tekmovalce pa je nastop na diamantni ligi na stadionu Hayward Field v Eugeneu tudi generalka za SP, ki bo julija prihodnje leto na istem objektu.

