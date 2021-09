Holyfield padel po manj kot dveh minutah: Le vrgel me je iz ravnotežja

Želi Jaka Paula in Saula Alvareza

Dvoboj kmalu 59-letnegaz nekdanjim zvezdnikom UFCje sodnik po tem, ko se je Holyfield večkrat znašel na tleh, prekinil po manj kot dveh minutah. V floridskem hotelu Hard Rock se je v vlogi komentatorja znašel nekdanji predsednik Združenih držav Amerike, ki je pospremil prvi nastop Holyfielda po njegovi zmagi nadleta 2011.Holyfield, ki se lahko v karieri pohvali z izkupičkom 44-10-2 in 29 nokavti, ni našel odgovora za 14 let mlajšega tekmeca. Legendarni Američan je sicer vskočil v zadnjem hipu, potem ko je moral nastop odpovedati. Z vse prej kot obetavnim nastopom ameriški mediji ocenjujejo, da nima veliko možnosti za vnovičen obračun s starim rivalom, ki je novembra lani navdušil v obračunu z. Pred dvobojem so sicer številni opozarjali, da Holyfield niti slučajno ni dovolj dobro pripravljen in da sploh ne bi smel nastopiti.Po enemu od udarcev, ki je zgrešil cilj, se je celo zavrtel okoli svoje osi in padel. Takoj za tem ga je Belfort zadel z krošejem in aperkatom, po katerem je prvič za dlje časa obležal. Pobral se je sicer še pravočasno, a po seriji udarcev, ob katerih se je krčevito branil, je sodnik po 1:49 minute dvoboj ustavil.»Tip je močan, a nisem bil ranjen,« je dejal Holyfield. »Noben udarec mi ni preveč škodoval. Zadel me je in me vrgel iz ravnotežja. Žalostno je, saj nisem poškodovan, a zdaj je, kar je,« se je hudoval Holyfield, medtem ko je Brazilec med proslavljanjem zmage dejal, da želi nadaljevati svojo kariero borca kot boksar. Izzval je tudi slavnega youtuberja Jaka Paula na dvoboj na vse ali nič v vrednosti 30 milijonov dolarjev (več kot 25 milijonov evrov).»Hej, Jake Paul, nehaj bežati pred mano, človek. Lahko si moj otrok, lahko spoznaš svojega očka,« je dejal Belfort, ki je izzval tudi boksarskega zvezdnika Mehičana. »Ne bo imel jajc, da bi prišel, obljubljam vam,« je bil samozavesten 44-letnik iz Rio de Janeira.