Hyypiä: Neresnično! S 190 km/h skozi finske gozdove

Svetovno prvenstvo v reliju se bo konec tedna nadaljevalo z dirko na Finskem, kjer bodo bolj ali manj vse oči uprte v domačega asa. Vzhajajoči finski zvezdnik, ki se lahko pohvali že z dvema zmagama med svetovno elito (julija je bil najhitrejši v Estoniji, pred dvema tednoma pa še v Grčiji), bo tudi na domačih makadamskih cestah v najožjem krogu favoritov.Med nedavnim krajšim oddihom so tudi nekdanji vrhunski finski športniki, kot so biatlonka, rokoborkain nogometaš, občutili, kako je sedeti ob 20-letnem dirkaču iz mesta Jyväskylä. Vsi po vrsti so bili prav navdušeni po adrenalinski vožnji s toyoto yaris.»Neresnično! Kakšna izjemna izkušnja je biti sovoznik Kalleju Rovanperäju v toyoti yaris. S 190 km/h skozi finske gozdove. Hvala vsem, ki so mi to omogočili,« je na družbenem omrežju instagram pod posnetek vožnje z Rovanperäjem zapisal Hyypiä, nekdanji nogometni zvezdnik Liverpoola in Bayerja iz Leverkusna.