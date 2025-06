Indijski čudežni deček premagal jeznega Magnusa Carlsena

Na šahovskem turnirju Norway Chess, ki poteka v norveškem Stavangerju, je v nedeljo devetnajstletni indijski velemojster in aktualni svetovni prvak Gukeš Domaradžu premagal Magnusa Carlsena. Za Gukeša je bila to prva zmaga proti Carlsenu v partiji klasičnega šaha. Po koncu dvoboja je Carlsen udaril po mizi in zapustil igralni prostor, ne da bi dal izjavo za medije.

Na tem turnirju sta se tekmeca sicer pomerila že enkrat. Takrat je zmagal Carlsen, ki je po dvoboju na družbenih omrežjih zapisal: »Če greš nad kralja, raje ne zgreši,« je njegovo izjavo povzel Guardian.

Usodna napaka Carlsena v končnici

Carlsen je v nedeljski partiji večino časa ohranjal prednost, medtem ko se je Gukeš Domaradžu branil. Ko sta imela oba igralca le še malo časa za razmislek, z desetimi sekundami dodatka na potezo, je Carlsen v 52. potezi naredil napako s skakačem na polje e2, piše šahovski portal Chess.com. Gukeš je ponujeno priložnost izkoristil in partijo pripeljal do zmage. Carlsen je kmalu zatem predal dvoboj.

Po njem je Gukeš za medije povedal: »Večino partije sem bil pod pritiskom. Nisem vedel, kaj se dogaja. Bil sem v izgubljenem položaju.« Priznal je: »Trenutno mi največ pomeni, da nisem izgubil partije. Premagati Magnusa v kakršnikoli obliki pa je nekaj posebnega.«

Gukeš Domaradžu je aktualni svetovni prvak v šahu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Ocenil je, da bi v takšni poziciji »99 od 100-krat izgubil« in da je bil to zanj »srečen dan«. Gukešov trener, Grzegorz Gajewski, je dogajanje komentiral z besedami: »No, lahko bi rekli, da je imel srečo. A 'Gukiju' moramo pripisati veliko zaslug za njegovo trmo in iznajdljivost.« Glede Carlsenove reakcije po partiji je Gukeš dejal, da je bila glede na okoliščine razumljiva, in dodal: »Tudi sam sem v karieri že velikokrat udaril po mizi!«

Odzivi iz šahovskega sveta

Z zmago se je Gukeš, od decembra najmlajši nesporni svetovni prvak, prebil na tretje mesto turnirske lestvice. Štiri kroge pred koncem za vodilnima Carlsenom in Fabianom Caruano zaostaja za točko.

Magnus Carlsen je dolgoletni vodilni igralec na svetovni šahovski lestvici FIDE. Leta 2023 se je odločil, da ne bo branil naslova svetovnega prvaka, kot razlog pa navedel pomanjkanje motivacije. Dvoboj z Gukešom na Norway Chess je bil njegov prvi nastop v klasičnem šahu, odkar je mladi indijec postal svetovni prvak.

Lani je na istem turnirju Ramešbabu Pragnananda postal prvi Indijec, ki mu je uspelo premagati Carlsena v klasičnem šahu. Turnir Norway Chess se nadaljuje.