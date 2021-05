Inšpektorat za šolstvo in šport je 12. maja opravil inšpekcijski nadzor na Šahovski zvezi Slovenije (ŠZS). »Ugotovil je nekaj nepravilnosti pri pripravi dokumentacije, ki je vezana na poročila o izvedbi letnega programa športa. Pozval nas je k odpravi teh pomanjkljivosti,« so pojasnili na ŠZS. »Inšpekcijski postopek še ni končan in do zaključka ne moremo posredovati nobenih informacij,« pa so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.



Generalna sekretarka ŠZS Nina Rob je pojasnila, da je že izdelana zahtevana dopolnjena dokumentacija, iz katere izhaja, da so bila dodeljena javna sredstva koriščena namensko, in dodala: »Končni odgovor inšpektorata pričakujemo prihodnji teden.« Očitke o namenski porabi sredstev je pisno, nato pa tudi na novinarski konferenci v prostorih ŠZS v Ljubljani 21. julija lani navedel Igor Tisaj. Eden od staršev šahista je izražal ogorčenost nad delovanjem ŠZS, povezanim z mladinskim šahom, vodstvu zveze je očital neodzivnost, prikrivanje in napake pri porabi za financiranje izobraževanja za najboljšo šahovsko mladino.



Dolgoletni član upravnega odbora ŠZS Mirko Bandelj je tedaj vse te navedbe ostro zanikal in zavrnil tudi očitke o politizaciji šaha pri nas. »Med drugim so v vodstvu zveze tudi člani stranke SDS ter drugih. Pravzaprav se nismo nikoli ukvarjali s tem, v kateri stranki je kdo. Sam sem v preteklosti dobro sodeloval pri organizaciji tekmovanj tako z Lojzetom Peterletom kot tudi z Milanom Zverom,« je tedaj dejal Bandelj. Predsednik ŠZS je ta čas Milan Brglez, nekdanji predsednik slovenskega parlamenta (2014 - 2018), eden od ustanovnih članov stranke SMC, ki je avgusta pred tremi leti prestopil v stranko SD in bil leta 2019 izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: