Italijani odpihnili Nemce in se kot tretji prebili v polfinale

Ob Poljski edina neporažena ekipa prvenstva je v četrtfinalu v Ostravi s 3:0 (13, 18, 19) premagala Nemčijo, ki jo vodi italijanski strokovnjak Andrea Giani, tudi nekdanji slovenski selektor. Njegovi varovanci razpoloženim Italijanom niso bili kos niti v enem nizu. Glavni razlog za to je bilo dejstvo, da niso našli rešitve na tekmečeve servise, posledica tega so bile tudi številne točke, ki so jih »azzurri« dosegli z blokom, in slaba organizacija ter realizacija napadov. Nemci so naredili kar 30 napak.



Italijani, pri katerih je bil s 13 točkami najučinkovitejši Alessandro Michielettto, se bodo v polfinalu merili Srbi, ki so že v torek izločili Nizozemsko.



Slovenija bo tekmo četrtfinala proti Češki v Ostravi začela ob 19. uri.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: