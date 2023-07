Izjemen rekord Kipyegonove, Lia Apostolovski osma

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na diamantni ligi v Monaku v skoku v višino z 1,90 m postavila njen izid sezone in tekmo končala na osmem mestu. Kenjika Faith Kipyegon je postavila izjemen svetovni rekord v teku na miljo.

Dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja na 1500 m, je miljo pretekla v času 4:07,64 in krepko zboljšala svetovni rekord Nizozemke Sifan Hassan. Ta je 12. julija 2019 prav tako v Monaku tekla 4:12,33. To je tretji svetovni rekord Kipyegon letos na mitingih diamante lige, kar doslej ni uspelo še nikomur. Na 1500 m (3:49,11) ga je postavila v Firencah, na 5000 m (14:05,20) pa v Parizu.

Triindvajsetletna Apostolovski, edina Slovenka na tekmi, je začetno višino, 1,85 m, zmogla v prvem skoku. Nato je letvico na 1,90 m zmogla drugič in bila tedaj sedma. Sledili so skoki na 1,93 m, vsi trije so bili neuspešni, a je kljub temu dosegla dober izid.

Lia Apostolovski je postavila svoj izid sezone. FOTO: Reuters

Med devetimi tekmovalkami je imela zadnji prijavljeni izid, letos je pred monaškim mitingom skočila skočila 1,88 m, osebni rekord pa ima na 1,92 m. Bronasta je bila pred dvema letoma na EP do 23 let, 12. pa v finalu lanskega članskega SP v Eugenu. V Monte Carlu je zmagala Avstralka Nicola Olyslagers (1,99 m), olimpijska podprvakinja.

Četrti izid vseh časov na 4000 m z ovirami

Po prestižnem mitingu v monaški kneževini je Norvežan Karsten Warholm z zmago sedaj četrti vseh časov na 4000 m ovire (46,51).

Na nizkih ovirah je bil za Warholmom drugi svetovni prvak Alison Dos Santos iz Brazilije (47,66). Na tej razdalji brez ovir je manjkala ameriška zvezdnica Sydney McLaughlin-Levrone. Olimpijska zmagovalka in svetovna rekorderka na 400 m ovire je nastop odpovedala nekaj ur pred mitingom zaradi poškodbe kolenskih vezi, vnovič je zmagala Poljakinja Natalia Kaczmarek (49,63).

Po osmih zaporednih diamantnih zmagah je bil svetovni rekorder v skoku s palico, Šved Armand Duplantis, s 5,72 m šele četrti. To je njegov izenačen najslabši izid po predlanskem mitingu v Lozani, ko je s četrtim mestom dosegel tudi najslabši izid v zadnjih štirih letih, ko sodi v svetovni atletski vrh.

Zmagal je Američan Christopher Nilsen (5,92 m). Jamajčanka Shericka Jackson je na 200 m edina tekla pod 22 sekundami (21,86), pod desetimi pa sta v cilju na 100 m končala le Kenijec Ferdinand Omanyala (9,92) in Letsile Tebogo iz Bocvane (9,93).

Naslednji diamantni miting bo že v nedeljo, ko bodo slovenska barve zastopali trije rekorderji, svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh, Tina Šutej v skoku s palico in Anita Horvat v teku na 800 m; slednji sta bili marca srebrni na dvoranskem EP v Istanbulu.