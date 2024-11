Izzivalec Lando Norris s prvega mesta, branilec naslova Max Verstappen s 17.

Britanec Lando Norris je bil najboljši v kvalifikacijah za današnjo dirko formule ena v Braziliji. Na dirkališču v Sao Paulu bo na veliki nagradi, ki se bo začela ob 16.30, startal s prvega mesta pred svojim rojakom Georgeem Russellom (Mercedes), ki je bil drugi v kvalifikacijah.

Na znova razmočenem dirkališču Interlagos, kjer je bilo pet prekinitev z rdečo zastavo zaradi nesreč, je druga vrsta nepričakovano pripadla Japoncu Jukiju Cunodi (Racing Bulls) in Francozu Estebanu Oconu (Alpine), tretjemu in četrtemu v kvalifikacijah.

Norris, trenutno drugi v svetovnem prvenstvu, bo na startni črti zelo daleč pred vodilnim v SP Maxom Verstappnom. Nizozemski branilec naslova je obtičal v drugem delu kvalifikacij, takrat je bil 12., a je prejel še kazen petih mest zaradi menjave pogonskega sklopa in bo začel šele s 17. mesta od dvajsetih.

Max Verstappen ni imel velikos reče v kvalifikacijah. FOTO: Sebastiao Moreira/Pool Via Reuters

Zaradi močnega dežja in neurja so sobotne kvalifikacije najprej prestavili, potem pa odpovedali. Opravili so samo sprintersko dirko, ki jo je dobil Norris pred avstralskim sotekmovalcem v McLarnu Oscarjem Piastrijem in Verstappnom.

A svetovnega prvaka so nekaj ur po dirki kaznovali s petsekundno kaznijo, ker ni upošteval pravil ob virtualnem varnostnem avtu. Na tretje mesto je tako napredoval Ferrarijev Monačan Charles Leclerc, Nizozemec pa je končal četrti. To tudi pomeni, da je izgubil še eno točko v primerjavi z Norrisom v seštevku sezone, zdaj ima še 44 točk naskoka.

To dirko so izpeljali še v lepem vremenu, nato je Sao Paulo zajelo neurje in močno deževje. Začetek kvalifikacij so zato večkrat prestavili, nazadnje pa sprejeli odločitev, da jih prestavijo na nedeljo zjutraj po lokalnem času oziroma pol ure pred poldnevom po srednjeevropskem času. Dirka bo nato sredi popoldneva.