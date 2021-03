Izzivalka Luna Rossa zapravila dva kilometra prednosti

Ekipa New Zealand na pokalu Amerike v Aucklandu proti Luna Rossi vodi s 5:3. Jadralska posadka na čelu s 30-letnim domačinom Petrom Burlingom je namreč dobila obe današnji regati. Drugo celo po velikem preobratu, saj so imeli Italijani po dveh obratih kar dva kilometra prednosti.



Italijani na čelu z Jimmyjem Spithillom so obe regati začeli bolje. V osmi so Novozelandce izrinili na stran s šibkejšim vetrom in začeli povečevati prednost. V ne ravno najboljših razmerah za drugi današnji plov so organizatorji morali skrajšati regato za en obrat, da bi jo lahko posadki končali v omejenem času 45 minut. Italijani so po nekaj napakah tekmecev prišli do tako rekoč neulovljivih dveh kilometrov oziroma 4:27 minute naskoka.



Nato pa je Spithillova posadka zašla v težave, v šibkem vetru pa celo žrtvovala kazen z jadranjem zunaj označenega prostora, da bi ujela pravi veter. A rešitve ni bilo. Burlingtonova posadka je hitro nadoknadila zaostanek in s skoraj štirimi minutami prednosti prečkala ciljno črto v dovoljenem času za vodstvo 5:3.



V sedmi regati je Luna Rossa začela bolje in vodila po dveh obratih, pri tretjem pa so ubrali drugačno smer in dovolili tekmecu, da jih je prehitel po desni strani. Po prevzemu vodstva Burlington s posadko ob zadnjem obratu ni storil iste napake in Novi Zelandiji prikrmaril vodstvo s 4:3.



Sedma in osma etapa bi morali biti na sporedu že v nedeljo, a so ju organizatorji zaradi šibkega vetra prestavili na danes. Kiviji, trikratni zmagovalci slovitega pokala (1995, 2000, 2017) morajo dobiti le še dve od preostalih petih regat, Luna Rossi pa se izmika možnost, da bi po švicarskem Alinghiju (2003, 2007) postala druga evropska posadka z zmago na prestižni regati.



Deveta in deseta regata bosta v zalivu Hauraki pred Aucklandom na sporedu v torek.

