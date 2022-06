Jadralski Krpani v boj za finalni del zlatega pokala

Pod vodstvom Vasilija Žbogarja, s tremi olimpijskimi kolajnami najboljšega slovenskega jadralca doslej, si bo skušala zagotoviti zaključne boje konec leta. Tekmici bosta ekipi Ekvadorja in Litve, Hongkong pa ni prispel. Ekipa Krpani Steklarna Hrastnik 1860 je na prizorišče tekmovanja na Neuchatelskem jezeru prispela v ponedeljek, v torek pa so imeli prijave in tehtanje. Omejitev je bila 730 kilogramov, slovenska ekipa jih je imela pred kratkim treningom 722.

»Hongkong ni mogel priti zaradi strogih koronskih ukrepov na Kitajskem. A sta tu Ekvador in Litva, dve dobri ekipi. Regate bodo zanimive in težke. Borili se bomo od prvega do zadnjega dneva, da se uvrstimo na prvi dve mesti in s tem v zaključni del v Bahrajn. Maksimalno se moramo potruditi, zadnji dan bo še posebej pomemben, ker prinaša dvojne točke. Vsi smo pripravljeni in komaj čakamo na začetek,« je pred regatami sporočil Žbogar.

Finale prvega Zlatega pokala, ki je nastal po vzoru svetovnega prvenstva v nogometu, bo od 28. oktobra do 20. novembra v Bahrajnu. Na pokalu sodeluje 56 držav glede na lestvico SSL, ekipe, ki so razvrščene med 23. in 56. mestom, pa se od 19. maja merijo v kvalifikacijah, ki bodo v petih terminih potekale do 17. julija. V osmih skupinah bodo po štiri reprezentance, najboljši dve iz vsake skupine pa bosta nastopili v finalu skupaj s 24 že uvrščenimi. To je prvih 23 reprezentanc z jakostne lestvice in ekipa države gostiteljice.