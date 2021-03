Janežič končno unovčil izkušnje

Dovolj smole

Janežič je zmagal v svoji skupini. FOTO: Sergei Gapon/AFP

se je na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Torunu na Poljskem, kjer bo danes prvih šest končnih odločitev, zanesljivo uvrstil v večerni polfinale teka na 400 m. V prvi kvalifikacijski skupini je zmagal z izidom sezone, 46,73 sekunde.Izpadli so debitanti ne velikih članskih tekmahin. Janežič je dosegel skupno četrti izid prvega kroga za polfinale nocoj ob 19.10, Lovro Mesec Košir je imel 26. čas (47,47), Grahovac pa 34. (47,84) med 49 tekači na 400 m. Med 14 udeleženci troskoka je bil Luxa 12. (15,78 m).»Končno lahko rečem, da izkušnje nekaj veljajo. Taktično sem odtekel vrhunsko, težko bi bolje. Hitro sem odtekel prvih 200 m, a se obenem nisem preveč zagnal. Izboril sem si dober položaj in izkoristil tudi dober finiš in prišel do prvega mesta v zaključku, Slednje je izjemno pomembno za delitev proge v polfinalu,« je bil zadovoljen Janežič, ki bo tekel v drugi skupini polfinala ob 19.17.Pred štirimi leti je bil na dvoranskem EP v Beogradu zaradi prestopa diskvalificiran, pred dvema letoma v Glasgowu pa kot velik favorit za najvišja mesta končal kot četrti. V tej zimi je pred EP zaradi poškodbe nastopil le ne balkanskem prvenstvu in bil tretji.»Ves čas priprav sem vedel, da sem dobro pripravljen, a me je ustavila poškodba. Na tem prvenstvu pa sem vseeno dokazal, da sem med najboljšimi na 400 m. Na to tekmo sem šel razbremenjen, prej sem na tovrstna prvenstva odhajal kot eden glavnih favoritov za medalje. Tudi na to prvenstvo sem šel s to miselnostjo, sicer se veliko o tem ni govorilo in pisalo. A s trenerjemsva vedela, da sem še vedno med najboljšimi,« je zatrdil Janežič.