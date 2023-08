Garnbretova razred zase tudi na balvanih

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret nadaljuje odlične predstave na svetovnem prvenstvu v Bernu. Štiriindvajsetletna olimpijska prvakinja je z odliko opravila s kvalifikacijami v balvanskem plezanju. Rešila je vseh pet balvanskih problemov, v treh balvanih se je na vrh zavihtela v prvem poskusu, je poročala STA.

Garnbretova, ki se je na začetku sezone ukvarjala s poškodbo palca na nogi, se je z brezhibno in prepričljivo predstavo izkazala že na začetku prvenstva, ko je z najboljšim dosežkom kvalifikacij napredovala v polfinale težavnosti. Edina je osvojila oba vrhova smeri. Prepričljiva je bila tudi v kvalifikacijah balvanov, vseh pet con je osvojila v prvem poskusu, le v prvem in tretjem balvanu je nato za vrh potrebovala po tri poskuse.

Glede na njeno formo je mogoče pričakovati, da bo tako kot na Japonskem leta 2019 osvojila tri zlate kolajne in si prihodnjo nedeljo v kombinaciji priplezala tudi olimpijsko vstopnico za Pariz 2024.

Kvalifikacije se še niso končale. Mesto med 20 najboljših balvanistk, ki se bodo pomerile v polfinalu balvanov, bodo skušale ujeti tudi Mia Krampl, Vita Lukan, Katja Debevec in Julija Kruder.

V sredo se je vseh pet Slovenk uvrstilo v nedeljski polfinale težavnosti. Ob Garnbretovi tudi Kramplova, Lukanova, Sara Čopar in Lucija Tarkuš. Ženska polfinale in finale na balvanih bosta v soboto.

Fantje niso bili uspešni. Luka Potočar, Anže Peharc in Zan Lovenjak Sudar so že po prvih dveh dnevih moških kvalifikacij v težavnosti in balvanih končali prvenstvo ter zapravili možnosti za nastop v kombinaciji, v kateri bodo konec prihodnjega tedna delili tudi prve olimpijske vstopnice za Pariz 2024. Potočar tako ne bo branil srebrne kolajne s prejšnjega SP v težavnosti.