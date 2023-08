Srce me zaboli, ko osemletnice govorijo o hujšanju

V nadaljevanju preberite:

Za Janjo Garnbret je sanjski začetek svetovnega prvenstva v športnem plezanju. V švicarskem Bernu je najprej brezhibno nastopila v kvalifikacijah težavnosti in se z najboljšim rezultatom uvrstila v polfinale, nato je vajo ponovila v kvalifikacijah balvanskega plezanja, nato pa včeraj še v polfinalu in finalu, v katerem se je tako rekoč sprehodila do naslova svetovne prvakinje.

Štiriindvajsetletnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je za Nedelo spregovorila pred odhodom v Bern, že vrsto let velja za najboljšo športno plezalko na svetu. Poleg olimpijskega naslova ima v vitrini deset zlatih kolajn s svetovnih in tri z evropskih prvenstev, prejšnji mesec pa je vknjižila že štirideseto zmago v svetovnem pokalu, četudi je morala zaradi poškodbe prilagoditi dobršen del priprav na letošnjo sezono.