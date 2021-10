Janja Garnbret in plezalna smetana prihodnje leto tudi v Sloveniji

Novo sezono bodo odprli marca z 18. generalno skupščino federacije v Salt Lake Cityju v Utahu v ZDA. Prihodnjega septembra se bo po načrtih karavana z Janjo Garnbret na čelu ustavila tudi v Sloveniji na tekmi svetovnega pokala v težavnosti. V skladu s sporočilom, ki so ga posredovali pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC), bo svetovni pokal v Sloveniji 3. in 4. septembra. Po vsej verjetnosti v Ljubljani, vendar pa bodo lokacijo določili naknadno. Stara dvorana v Kranju namreč več ne ustreza merilom za tekmovanja najvišje ravni.



Na sporedu svetovnega pokala bo vsega skupaj trinajst tekmovalnih postaj v desetih držav na treh celinah. Tradicionalnim prizoriščem v Švici, Avstriji in Franciji, torej Meiringenu, Villarsu, Innsbrucku, Chamonixu in Brianconu, se bodo pridružila nova. Prvič se bo sezona odprla v Rusiji s tekmama v balvanih in hitrosti od 1. do 3. aprila v Moskvi. Na sporedu svetovnega pokala je prvič Bali v Indoneziji s tekmama v težavnosti in hitrosti od 22. do 24. septembra.

Na Bavarskem prvič nova kombinirana disciplina

Salt Lake City bo gostil svetovni pokal dva konca tedna zaporedoma tako kot letos maja. Na sporedu so tudi tri azijske postaje, Seul v Južni Koreji, Japonska in Kitajska. Za zadnji dve lokaciji še nista določeni. Postaja na Kitajskem bo pomenila tudi konec sezone svetovnega pokala.



Vrhunec sezone bo evropsko prvenstvo v hitrosti, balvanih in težavnosti avgusta v Münchnu. Prvenstvo stare celine na Bavarskem bo prineslo tudi tekmovalno novost, prvič bo zaživela nova kombinirana disciplina balvani in težavnost, v formatu, ki bo tudi na poletnih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.



Letos na OI v Tokiu je olimpijska premiera športnega plezanja vsebovala mnogoboj hitrosti, balvanov in težavnosti. Zgodovinsko prvo zlato olimpijsko kolajno je osvojila Janja Garnbret. Mnogoboj v kombinaciji treh posamičnih disciplin ni več del tekmovalnega sporeda.



Tekmovalni koledar športnega plezanja za sezono 2022:



- april:

01.-03. svetovni pokal, Moskva (Rus), balvani, hitrost

08.-10. svetovni pokal, Meiringen (Švi), balvani

29.-01.05 svetovni pokal, Japonska, balvani*



- maj:

06.-08 svetovni pokal, Seoul (JKo), balvani, hitrost

20.-22. svetovni pokal, Salt Lake City (ZDA), balvani

27.-29. svetovni pokal, Salt Lake City (ZDA), balvani, hitrost



- junij:

22.-25. svetovni pokal, Innsbruck (Avt), balvani, težavnost



- julij:

01.-03. svetovni pokal, Villars (Švi), težavnost, hitrost

08.-10. svetovni pokal, Chamonix (Fra), težavnost, hitrost

22.-23. svetovni pokal, Briancon (Fra), težavnost



- avgust:

11.-18. evropsko prvenstvo, München (Nem), balvani, težavnost, hitrost, olimpijska kombinacija balvani in težavnost



- september:

03.-04. svetovni pokal, Slovenija, težavnost*

22.-24. svetovni pokal, Bali, (Ina), težavnost, hitrost

28.-30. svetovni pokal, Kitajska, težavnost, hitrost*

*prizorišče bodo določili naknadno

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: