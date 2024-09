Antetokounmpo je čestital hčerki, presrečna Janja Garnbret

Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram. Kanuist Benjamin Savšek je izpostavil zmago na tekmi svetovnega pokala in »odlično vzdušje na tekmi svetovnega pokala v mestu Ivrea! To je odlična motivacija pred finalom svetovnega pokala v Španiji!«, je zatrdil. Zmagovalec kolesarske dirke po Španiji Primož Roglič se je fotografiral ob plaži z mivko in dodal pripis »polnjenje«, grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo pa je čestital hčerki za njen prvi rojstni dan: »Vse najboljše za 1. rojstni dan naši mali princeski. Najslajša deklica v naši hiši, polni norcev. Mamica, očka in tvoji bratci te imajo radi, punčka.«

Georgina Rodriguez, njen partner je sloviti nogometaš Cristiano Ronaldo, se je pohvalila s skorajšnjim izidom svoje nove serije na platformi Netflix, od sezone pa se je v svojem slogu poslovila najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret: »Kakšna sezona je bila to! Od pričakovanja in pritiska do čistega veselja in sreče. To je bila prva sezona v moji karieri, v kateri sem zmagala na vseh tekmovanjih, ki sem se jih udeležila. Z veseljem jo zaključujem na svetovnem pokalu doma v Kopru, pred družino in prijatelji … Slovenija, pojavila si se in prinesla energijo in strast do plezanja. Ta šport raste in to me tako veseli!«

Benjamin Savšek FOTO: Zajem zaslona

Benjamin Savšek @benisavsek

Zelo sem vesel za nepozabne trenutke zmagoslavja in odlično vzdušje na tekmi svetovnega pokala v mestu Ivrea! To je odlična motivacija pred finalom svetovnega pokala v Španiji!

Primož Roglič FOTO: Zajem zaslona

Primož Roglič @primozroglic

Polnjenje. #summerisover #recharging #cyclinglife #nofilter

Janja Garnbret FOTO: Zajem zaslona

Janja Garnbret @janja_garnbret

Kakšna sezona je bila to! Od pričakovanja in pritiska do čistega veselja in sreče. To je bila prva sezona v moji karieri, v kateri sem zmagala na vseh tekmovanjih, ki sem se jih udeležila. Z veseljem jo zaključujem na svetovnem pokalu doma v Kopru, pred družino in prijatelji … Slovenija, pojavila si se in prinesla energijo in strast do plezanja. Ta šport raste in to me tako veseli!

Giannis Antetokounmpo FOTO: Zajem zaslona

Giannis Antetokounmpo @giannis_an34

Vse najboljše za 1. rojstni dan naši mali princeski. Najslajša deklica v naši hiši, polni norcev. Mamica, očka in tvoji bratci te imajo radi, punčka.

Georgina Rodriguez FOTO: Zajem zaslona