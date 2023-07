Janja Garnbret po nove naslove in olimpijsko normo

V Bernu bo od 1. do 12. avgusta na sporedu svetovno prvenstvo v športnem plezanju, na katerem bo nastopila deseterica Slovencev. Vnovič je favoritinja za zlato kolajno na balvanih, v težavnosti in kombinaciji olimpijska prvakinja Janja Garnbret, ki si želi že v Švici potrditi tudi olimpijski nastop v Parizu prihodnje leto.

Janja Garnbret je že rekorderka v športnem plezanju s šestimi naslovi. »Cilj ni nič drugačen kot na vsaki tekmi. Grem plezat, grem se zabavat. Na vsako tekmo grem po zmago. Moj cilj je tudi olimpijska norma,« je na novinarski konferenci v Ljubljani visoke ambicije potrdila najboljša plezalka na svetu.

Je pa 24-letna Korošica javnosti sporočila, da prav na vsaki tekmi ne more 100-odstotno napovedati zlata. »Z leti sem se naučila, da je tudi drugo in tretje mesto zelo dobro, če si na tekmi pokazal največ, kar tisti dan zmoreš.«

Sezona je bila letos zanjo zaradi poškodbe krajša in spremenjena. Začela je šele junija v Pragi in na balvanih zasedla drugo mesto. Na dveh tekmah v Innsbrucku in švicarskem Villarsu, je spet zmagovala in na zadnji tekmi dosegla tudi jubilejno 40. zmago na tekmah za svetovni pokal. Sledila je priprava na SP, zato je v Chamonixu in Briançonu manjkala.

Povečati zbirko

V moški konkurenci bodo na SP na balvanih in v težavnosti tekmovali Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar in Anže Peharc, v ženski pa še Vita Lukan in Mia Krampl. Katja Debevec in Julija Kruder bosta nastopili le na balvanih, Lucija Tarkuš in Sara Čopar pa le v težavnosti.

Slovenska plezalna reprezentanca za SP v Bernu FOTO: Jože Suhadolnik

»Letošnja sezona je zaradi SP, borimo se tudi za olimpijske kvote, malce drugačna. Več je bilo taktiziranja. Naša glavna favoritinja je seveda Janja, a tudi drugi tekmovalci so prikazali nekaj dobrih nastopov,« pa pred tekmo pravi selektor Gorazd Hren in pri tem nedvomno računa vsaj na Mio Krampl in Vito Lukan. Želja slovenskega tabora je, da se zbirka 20 kolajn s SP tudi tokrat izdatno poveča.

»Lani mi je šlo odlično na evropskem prvenstvu, letos sem bila v težavnosti v finalu na vsaki tekmi, s čimer sem dobila potrditev, da sem dobro pripravljena. Na vsaki tekmi si želim pokazati največ in tudi na svetovnem prvenstvu ne bo drugače,« je pred odhodom povedala evropska podprvakinja v težavnosti Mia Krampl.

Vita Lukan je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Briançonu v težavnosti osvojila prvo zmago v svetovnem pokalu. »Boljše popotnice za prvenstvo si sploh ne bi mogla želeti. Po tej zmagi sem lahko bolj sproščena in samozavestna, kar mi je v preteklosti kdaj manjkalo. Upam, da bom na tekmi pokazala, kar znam,« je dejala Radovljičanka, pred sedmimi leti tudi mladinska olimpijska prvakinja.

Uvrstitve ne povsem prave

V primerjavi z lanskim letom so nekaj slabši slovenski dosežki v moški konkurenci, prvi adut ekipe pa ostaja Luka Potočar, dobitnik kolajne na zadnjem SP v Moskvi in na lanskem EP v Münchnu. »Izidi niso povsem pravi. Čas po zadnji tekmi sem zato dobro izkoristil za pripravo, je pa v 14 dneh težko res kaj velikega spremeniti. Bo, kar bo. Konkurenca je ostra in težko vsak med nami računa na kolajno, saj odločajo zelo majhne napake.«

Luka Potočar je v zadnjih 14 dneh izboljševal pripravljenost. FOTO: Jože Suhadolnik

Prvenstvo Švici bo ponudilo tudi prvo priložnost za uvrstitev na OI v Parizu. O tem bo odločala kombinacija težavnosti in balvanov, pot v francosko prestolnico pa si bo zagotovila le najboljša trojica. V kombinaciji bo nastopilo najboljših 20 na prvenstvu, ki se bodo pomerili v polfinalu, najboljša osmerica nato v finalu.

Na SP bodo v istem terminu nastopali tudi paraplezalci, slovenske barve bodo zastopali Matej Arh, Tanja Glušič in Manca Smrekar. Slednja je letos na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku v kategoriji AU3 osvojila srebrno medaljo.

»Kot do zdaj, bodo Tanjino kategorijo B1-B2-B3 združili, kar pomeni, da bo tekmovala z atleti, ki vidijo bolje od nje. Vemo pa, da je na ravni, da lahko konkurira tudi najboljšim. Težave ji lahko prinesejo novodobni veliki grifi, ki znajo biti povrhu še gladki, in seveda velike tvorine, ki spreminjajo dimenzijo stene,« je o Glušičevi dejal trener in selektor Luka Mužar.

»Manca pleza super in počasi že zaupa nogi, mislim, da bo res dobro plezala in prišla do stopničk, kljub temu da bo tudi njena kategorija združena. Matej trga grife in tvorine, zato ga vidim v finalu. Pripravljen je. A tako kot vsepovsod v življenju, tudi na velikih tekmovanjih se morajo za dobre rezultate malce tudi planeti poravnati,« je o pričakovanjih dodal Mužar.