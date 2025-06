Janja Garnbret potrdila svoj prvi finale letos

Janja Garnbret se je uvrstila v letošnji prvi finale. V polfinalu tekme na balvanih za svetovni pokal športnih plezalk v avstrijskem Innsbrucku je poskrbela za četrti dosežek ter s tem potrdila mesto v večernem finalu najboljše osmerice. Dvakratna olimpijska prvakinja bo lovila 47. zmago v svetovnem pokalu, 18. v balvanskem plezanju.

Po lanskem septembru oziroma skoraj 300 dneh tekmovalnega premora se je v Innsbrucku v sredo Garnbretova vrnila v tekmovalni pogon ter se po petem mestu v kvalifikacijah zanesljivo uvrstila v polfinale na balvanih.

Šestindvajsetletnica v polfinalu ni prikazala svoje najbolj bleščeče predstave. Imela je kar nekaj težav, še največ v drugem balvanu. Tega v veliko presenečenje ni rešila ter ni osvojila niti tako imenovane cone. Tudi v tretjem balvanu ni osvojila vrha, potem ko je na mah dosegla cono. Zato pa je nalogo opravila brezhibno v prvem polfinalnem balvanu ter četrtem, oba je zmogla v prvem poskusu, kar ji je nazadnje prineslo 60 točk.

S težavami v polfinalu se šampionka ni preveč obremenjevala: »Polfinalna runda je bila odlična, bila je težja kot ponavadi, kar imamo radi. Tokrat sem bila že bolj podobna tisti pravi Janji. Po devetih mesecih se mi zdi, da sem zdaj naposled zaplezala, tako kot znam. Pred začetkom polfinala nisem bila pretirano živčna. Če gledamo v primerjavi s kvalifikacijami, je bilo za sto odstotkov boljše.«

»Prvi in zadnji balvan sta bila super, itak sem 'v prvo zlezla', za prvega sem bila najbolj vesela, ker mi je prvi balvan v kvalifikacijah predstavljal največ težav. Zdaj sem ugotovila, da le zaradi tega, ker sem bila malce živčna. Tokrat je bilo že vse po starem,« je povedala.

Iskala je tudi odgovor na vprašanje, zakaj se v drugem in tretjem balvanu ni znašla: »V drugem balvanu nisem našla položaja, s katerega bi sploh začela. Tudi v tretjem balvanu nisem našla položaja za tisti zadnji skok, čeprav sem bila enkrat že blizu.« S trenerjem Romanom Krajnikom bosta seveda podrobno proučila, kako bi lahko odpravila težave.

Najboljša v polfinalu je bila Američanka Annie Sanders (84,5 točke), ki prav tako ni blestela in ni rešila en balvanski problem.

Janja Garnbret bo edina Slovenka v finalu. Katja Debevec je tekmo končala na 11. mestu (44,9 točke), Jennifer Buckley (44,7 točke) pa je slovenske nastope v polfinalu sklenila na 16. mestu. Norma za finale je tokrat znašala 54,4 točke.

V Innsbrucku bosta v soboto in nedeljo še tekmi v težavnosti. Pri ženskah se bodo Garnbretovi in Buckleyjevi pridružile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Lučka Rakovec, pri moških pa bodo tekmovali Luka Potočar, Lovro Črep in Milan Preskar.

Na balvanih je Anže Peharc v četrtkovem polfinalu zasedel deveto mesto, Timotej Romšak pa je po 37. mestu izpadel v kvalifikacijah.