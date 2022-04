Janja Garnbret razkrila svoje naslednje načrte

Nosilka prve zlate olimpijske medalje v športnem plezanju Janja Garnbret ima visoke cilje tudi v letošnji sezoni. Po zgodovinskem uspehu v deželi vzhajajočega sonca si želi visoko poseči tudi na prvenstvu stare celine v športnem plezanju, ki bo od 11. do 18. avgusta v Münchnu. V težavnosti oziroma balvanih še ni osvojila naslova evropske prvakinje.

Garnbretova bo nastopila na uvodni tekmi svetovnega pokala 8. in 9. aprila v Meiringenu v Švici v balvanih. V Meiringenu je že dvakrat zmagala, in sicer v letih 2021 in 2019, leta 2018 pa je bila druga. Števec zmag v svetovnem pokalu tako lahko že uvodoma poviša na 32.

Tekmovala bo na vseh tekmah v težavnosti

Naslednje balvanske tekme v Seulu, Salt Lake Cityju in Brixenu bo nato izpustila. Znova pa se bo pridružila tekmovalni karavani v Innsbrucku od 22. do 25. junija, kjer se bo začela sezona tekmovanj v težavnosti.

»Odločila sem se, da bom tekmovala na vseh tekmah v težavnosti,« je napovedala Garnbretova. Kar je seveda dobra novica za domače navijače, ki bodo lahko za olimpijsko prvakinjo navijali na tekmi 2. in 3. septembra v Kopru.

Janja Garnbret med lansko tekmo v Kranju. FOTO: Jože Suhadolnik

Vrhunec sezone bo EP avgusta v Münchnu. »To bo zame najbolj pomembna tekma v sezoni, ker doslej še nisem nikoli bila evropska prvakinja,« je izpostavila Garnbretova. Kar povsem ne drži. Leta 2017 je Korošica osvojila naslov prvakinje stare celine v kombinaciji oziroma seštevku dosežkov istega leta na EP v balvanih in težavnosti. Zlatega odličja še ni osvojila v posamičnih disciplinah na EP.

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju, ki deluje pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena ter trenerjev Luke Fonda in Domna Švaba, je tudi lani postavljala zgodovinske mejnike.

Lastnica najbolj odmevnega dosežka je seveda 23-letna Garnbretova, ki je v Tokiu postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Luka Potočar je za Slovenijo osvojil prvo moško kolajno na svetovnih prvenstvih v težavnosti, ko je bil srebrn v težavnosti na prvenstvu v Moskvi. Ob odsotnosti Garnbretove je za žensko kolajno poskrbela Mia Krampl, ki je na SP osvojila srebro v seštevku vseh disciplin.

Sedem slovenskih športnih plezalcev je sezono sklenilo v prvi deseterici skupnega seštevka svetovnega pokala. Garnbretova je še četrtič postala skupna zmagovalka v težavnosti. To je bila deveta lovorika zmagovalke v končni razvrstitvi sezone za Korošico. V razvrstitvi balvanov pa je končala na drugem mestu.

Tudi Jeseničan meri na Pariz 2024

V težavnosti sta bila Vita Lukan in Potočar, ki sta oba lani prvič stopila na oder za zmagovalce, skupno četrta, Lučka Rakovec peta, Lana Skušek in Domen Škofic pa deveta, medtem ko je bila Katja Debevec skupno sedma v balvanih.

Janja Garnbret med podelitvijo priznanj najboljšim športnikom decembra 2021. FOTO: Voranc Vogel

Kako močna konkurenca je v slovenski reprezentanci, kaže primer 20-letnega Potočarja, svetovnega podprvaka v težavnosti, ki se ni uvrstil na balvansko tekmo v Meiringenu.

»V načrtu je bilo, da bom novo sezono začel z balvani. Vesel sem balvanskega napredka, boril sem se na izbirnih treningih, a se mi ni uspelo uvrstiti na tekmo. Upam pa seveda, da bo že prihodnje leto drugače in da se mi bo uspelo uvrstiti na naslednje olimpijske igre leta 2026 v Parizu,« je dolgoročne olimpijske cilje razkril mladi Jeseničan, ki mu je matična Planinska zveza Slovenije podelila naziv najboljšega športnega plezalca leta 2021. Naziv najboljše športne plezalke minulega leta je pričakovano pripadel Garnbretovi.