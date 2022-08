Janja Garnbret: Seveda merim na zlato kolajno, saj mi še manjka

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju se na novi steni v Kopru pripravlja na glavni cilj sezone, evropsko prvenstvo, ki se bo 11. avgusta začelo v Münchnu. Format tekmovanja bo tak kot na prihodnjih olimpijskih igrah. Janja Garnbret se zaveda, da je favoritinja za zlato medaljo. Boj za sam vrh je napovedal tudi Luka Potočar.

Slovenska reprezentanca bo močna tako po kakovosti kot po številu, saj si je z rezultati izborila največje kvote, je povedal selektor Gorazd Hren.

Vsi merijo visoko, ne bi govoril o kolajnah

Janja Garnbret, Mia Krampl, Vita Lukan in Lučka Rakovec bodo tekmovale tako v težavnostnem kot balvanskem plezanju. Sara Čopar bo nastopila samo v težavnostnem, Katja Debevec pa v balvanskem. V moški reprezentanci sta specialista za balvane Jernej Kruder in Anže Peharc, za težavnost Milan Preskar in Domen Škofic, v obeh disciplinah pa se bodo preizkusili Luka Potočar, Gregor Vezovnik in Zan Sudar.

»Vsi merijo zelo visoko. Ne bi govoril o medaljah, ker mislim, da so si že sami naložili dovolj bremena in ne bi rad še dodatnega pritiska,« je povedal Hren. Prepričan je, da je ekipa močna tako v težavnostnem kot v balvanskem plezanju. »Predvsem pa je cilj, da se uvrstimo v finale kombinacije in tudi tja se ne gremo šalit,« je poudaril.

Slovenski plezalci v plezalnem središču v Kopru. FOTO: Jože Suhadolnik

Kombinacija balvanskega in težavnostnega plezanja je letošnja novost. V sredo so potrdili, da bo tudi na sporedu olimpijskih iger v Parizu. Po Hrenovih besedah je majhna neznanka, predvsem ker bo točkovanje drugačno kot na tekmah svetovnega pokala. »Komaj čakam, da vidim to tekmo in da vidim točkovanje, ki nam bo dobra povratna informacija za olimpijske igre,« je pristavil.

Nova velika plezalna stena na zunanjosti koprske dvorane in balvani znotraj nje so ponudili možnost treniranja kombinacije, kar so fantje izkoristili takoj danes, dekleta pa bodo jutri. »Predvsem gre za tempo. Da odplezaš balvane in si že v eni uri na vrsti za težavnost. To je pomembno za občutke,« je dejal Hren. Pomočnik selektorja Luka Fonda je dodal, da so morali do zdaj za podobne treninge iti v tujino.

Boj za kolajno napovedal tudi Luka Potočar

Janja Garnbret je napovedala: »Forma je tam, kjer mora biti. Seveda si želim zlate kolajne z evropskega prvenstva. To je nekaj, kar mi še manjka. Zagotovo pa ne bo lahko. Kljub temu, da bo manjkalo nekaj deklet, je to še zmeraj evropsko prvenstvo.«

Na lanskih olimpijski igrah v Tokiu je zmagala v kombinaciji težavnostnega, balvanskega in hitrostnega plezanja. V Parizu leta 2024 ne bo več hitrostnega plezanja, ki ji ne leži najbolj. »V teoriji je format za Pariz videti super. Bomo pa videli, kako to deluje v praksi,« je še previdna.

Boj za medaljo na evropskem prvenstvu, morda tudi zlato, je danes pogumno napovedal tudi Luka Potočar. Anže Peharc pa je dejal, da mu je do zdaj verjetno prav razmišljanje o medalji preprečilo, da bi jo zares osvojil.