Garnbretova na generalki pred Parizom potrdila premoč

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagovalka tekme v težavnosti za svetovni pokal v Innsbrucku. Petindvajsetletnica je v finalu priplezala do vrha in v Avstriji po balvanih slavila še v težavnosti.

Garnbret je v finalu slavila pred Japonko Ai Mori, ki je prav tako priplezala do vrha, a se je morala zaradi nekoliko slabših predhodnih uvrstitev zadovoljiti z drugim mestom. Tudi v polfinalu sta bili Japonka in Slovenka poravnani z višino 48+, a je imela Garnbret boljši izid kvalifikacij, je poročala STA.

Na tretjem mestu je končala Chaehyun Seo iz Južne Koreje (36). Vse preostale finalistke niso zmogle več od višine 22+.

Garnbretova kljub novi zmagi danes ni bila tako prepričljiva, vmes je večkrat počivala, očitno se ji je nekoliko poznala tudi utrujenost z balvanske tekme. Gledalce na dnu plezalne steze je pustila čakati do zadnje sekunde, a v izdihljajih le pripleza do vrha in zmage.

Olimpijska prvakinja je prišla že do svoje 45. zmage v svetovnem pokalu in 28. v težavnosti, 17 jih je zbrala na balvanih. Slovenska zvezdnica športnega plezanja je v soboto dobila kvalifikacije in polfinale, pred tem je bila v Innsbrucku najboljša tudi na balvanski preizkušnji v četrtek.

Garnbretova je na balvanih v Innsbrucku zmagala pred Jennifer Buckley, ki je dosegla uspeh kariere. Za Korošico je bila to zadnja tekma pred olimpijskimi igrami v Parizu.

Janja Garnbret je kraljica športnega plezanja. FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Četverica preostalih slovenskih predstavnic je v težavnosti obstala v polfinalu. Na 12. mestu je končala Jennifer Buckley, Mia Krampl je bila 17., Sara Čopar 18. in Vita Lukan 24. V moškem polfinalu je od Slovencev nastopil Luka Potočar in končal na 13. mestu.

Garnbretova je še drugič v tej sezoni slavila v težavnosti, pred tem je bila aprila najboljša v kitajskem Wujiangu. Dve zmagi ima tudi na balvanih, pred Innsbruckom je slavila v kitajskem Keqiau.

Pred ženskim finalom se je odvil tudi moški, v katerem pa ni bilo Slovencev. Zmagal je domačin Jakob Schubert z višino 45 pred Nemcem Alexandrom Megosom (42+) in Britancem Tobyjem Robertsom (41+).