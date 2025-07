Jezni na smolo, a veseli, da so bili v finalu

Oval štadiona Lokomotiv v Daugavpilsu je bil prizorišče finalnih voženj za naslov evropskega prvaka v spidveju za pare. V konkurenci reprezentanc Finske, Danske, Češke, Poljske, Velike Britanije, Francije in gostiteljice Latvije je tekmovala tudi slovenska izbrana vrsta, ki jo je vodil selektor Gregor Arnšek, v vlogah voznikov pa so bili Matic Ivačič, Anže Grmek in Denis Štojs. Slovenski reprezentanci je pripadlo 6. mesto.

Glavno breme je prevzela dvojica Ivačič-Grmek, ki je tekmovanje začel proti voznikoma iz Velike Britanije. Ivačič je najbolje štartal in je uspel zadržati prvo mesto vse do cilja, Grmek pa je bil četrti in Slovenija je prišla do prvih treh točk. Drugič sta se Ivačič in Grmek na progo podala proti domačemu dvojcu. Slovencema je Andžejs Lebedevs po štartu ušel, a sta zaprla Jevgenija Kostigova, ki pa ju je v nadaljevanju prehitet in naša voznika sta v cilj pridrvela na mestih tri (Grmek) in štiri (Ivačič). Naslednja tekmeca sta bila Danca. Leon Madsen in Andreas Lyager sta bila premočna in sta celotno vožnjo odpeljala sila suvereno ter Grmeku in Ivačiču prepustila samo 3. in 4. mesto. Po treh vožnjah je imela Slovenija pet točk in se je nahajala na 6. mestu.

Naslednji tekmec je bila Poljska. Grmek se je srdito boril in si privozil 2. mesto, Ivačič pa je znova v cilj pripeljal četrti. Peta nasprotnica slovenskega para je bila Finska. Tokrat sta Ivačič in Grmek odpeljala dokaj suvereno ter si privozila 1. (Ivačič) in 3. mesto (Grmek). Naslednja vožnja je slovenskima tekmovalcema prinesla obračun s Češko. Kmalu po štartu je Ivačič padel, takoj zatem pa še Adam Bednar, ki ga je nesrečno zadel Grmek, ki je bil izključen. Čeha sta ponovljeno vožnjo končala na prvih dveh mestih, Ivačiča pa je defekt prisilil v odstop in Slovenija ni vknjižila niti točke. Zadnji tekmec je bila za Francija. Obračun je neposredno odločal o končnem 6. mestu. Vožnjo je dobil zanesljivo David Bellego, Grmek je bil drugi, Ivačič pa tretji. Slovenija je zbrala skupaj 14 točk, kar je na koncu zadostovalo za 6. mesto.

Anže Grmek sodi med adute slovenske spidvejske prihodnosti. FOTO: osebni arhiv

»Z dirko nisem zadovoljen, lahko bi iztržili več. Imel sem velike težave z motorji. V nekaj vožnjah sva z Anžetom pokazala, da se znava dobro peljati in da lahko konkurirava najboljšim, ampak sreča ni bila na najini strani. Nimamo kaj, veseli smo, da smo prišli v finale in smo se lahko tukaj borili. Popraviti moramo napake, saj nas čez dva meseca čaka pokal narodov v spidveju in prepričan sem, da lahko z Anžetom tam pokaževa dobre vožnje in če se tam uvrstiva v finale, potem bo tale dirka pozabljena,« je poudaril Ivačič.

Zmagala je Danska, ki je z 31 točkami ubranila naslov evropskega prvaka. Druga je bila Latvija, ki je zbrala točko manj, tretja pa s 26 točkami Češka.