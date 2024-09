Jorge Martin iz Indonezije na Japonsko z raztegnjenim nasmehom do ušes

Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Indonezije, 15. dirke v sezoni motociklističnega svetovnega prvenstva v motoGP. Z zmago je še povečal vodstvo pred izzivalci v seštevku svetovnega prvenstva.

Na drugo mesto se je uvrstil Pedro Acosta (GasGas-Tech3), tretje mesto je osvojil Francesco Bagnaia (Duucati), ki ostaja na drugem mestu v skupni razvrstitvi.

Martin je na pregreti stezi Mandalika na otoku Lombok vodil od starta do cilja. Španec je bil najboljši že v sobotnih kvalifikacijah motoGP za veliko nagrado Indonezije.

Italijan Bagnaia (Ducati) je sicer dobil sprintersko dirko motociklistov v kraljevem razredu. Najboljši v kvalifikacijah in vodilni v svetovnem prvenstvu Martin pa je po veliki napaki zasedel komaj deseto mesto.

Se je pa po spodrsljaju na sprinterski preizkušnji Martin oddolžil na današnji dirki za veliko nagrado ter si v skupni razvrstitvi priboril 21 točk prednosti pred Bagnaio pet dirk pred koncem sezone.

»Hvala, Indonezija. Zelo sem vesel. Ne gre zgolj za zmago. Po tem, kar se je zgodilo lansko sezono, po včerajšnji nesreči, je bilo nastopiti precej težko,« je dejal Martin.

»Zaupam vase, vendar sem mislil, da bom padel na vsakem ovinku. Pedro je bil pod velikim pritiskom, zato sem res vesel.«

Ducati si je že zagotovil naslov prvaka med konstruktorji.

Španec je povsem nadzoroval dirko, ko se je pognal na stezo s prvega položaja. Dirka na otoku Lombok ni prizanašala. Padla sta tekmeca za naslov Italijan Enea Bastianini (Ducati) in Španec Marc Marquez (Ducati-Gresini). Marquezove šibke možnosti za naslov so se razblinile, potem ko je zapeljal s steze, ko je njegove motocikel zajel ogenj.

Razburljive dirke na nož niso končali številni zvezdniki. FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Italijanski interni obračun

Pred 60.000-glavo množico v Indoneziji, obnoreli od motorjev, je potekal napet vseitalijanski boj za tretje mesto na stopničkah med Bagnaio, Bastianinijem, Francom Morbidellijem in Marchom Bezzecchijem.

Interni italijanski obračun je dobil Bagnaia, ki je lani zmagal v Mandaliki, potem ko je njegov moštveni kolega Bastianini izpadel šest krogov pred koncem, in je prehitel Morbidellija.

Aleix Espargaro, Alex Marquez, Jack Miller in Luca Marini so vsi odstopili v prvem krogu. Izpadla sta tudi Fabio Di Giannantonio in Joan Mir.

»Zelo težka dirka. Že na startu sem se zelo mučil. To je že peti start zaporedoma, da smo imeli težave. Nekaj moramo ukreniti,« je novinarjem povedal Bagnaia.

»Takoj ko sem bil nazaj na čelu, sem lahko pritisnil, a je bilo prepozno.«

Ko so motociklisti prečkali ciljno črto, so iz tekmovalne žirije sporočili, da Acosto preiskujejo zaradi kršitve tlaka v pnevmatikah.

Morebitna kazen bi Bagnaii dala kanček upanja na drugo mesto skupno in štiri dodatne točke, kar bi Martinovo prednost omejilo na samo 17 točk.

Več kot pol ducata kolesarjev je odstopilo. Portugalec Miguel Oliveira iz Aprilie si je na petkovem jutranjem prostem treningu zlomil desno zapestje ter je vprašljiv za VN Japonske, naslednjo dirko SP v motoGP, ki bo konec prihodnjega tedna v Motegiju.

MotoGP se je leta 2022 prvič po letu 1997 vrnil v Indonezijo, na novo prizorišče na letoviškem otoku Lombok.

Zastor na letošnjo sezono bo padel 17. novembra v Valencii.