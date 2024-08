Jorge Prado vse bolj diha za ovratnik Timu Gajserju

V nadaljevanju preberite:

V svetovnem prvenstvu v motokrosu v elitnem razredu MXGP se do konca obeta ogorčen boj za naslov prvaka. Konec tedna je bila na vrsti VN Nizozemske v Arnhemu, dobil jo je domači tekmovalec Jeffrey Herlings. Drugi je bil branilec naslova, Španec Jorge Prado, slovenski as Tim Gajser je končal na tretjem mestu. Gajserjeva prednost na vrhu seštevka SP pred Pradom se je po tokratnih dveh vožnjah še nekoliko zmanjšala. Svetovno prvenstvo se je z dirko na Nizozemskem prevesilo v sklepni del, po Arnhemu namreč sledijo le še preizkušnje v Švici, že konec tedna, ki sledi, Turčiji, na Kitajskem in v Španiji. Več v članku.