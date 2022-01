Jorgić s Saarbrücknom na pragu polfinala lige prvakov

Slovenski olimpijec Darko Jorgić je v prvem dvoboju s 3:0 (3, 7, 9) premagal Belgijca Cedrica Nuytincka. Povratni obračun bo na sporedu prihodnji petek v Nemčiji, Le nekaj dni po osvojenem pokalu Nemčije, ko so v finalu premagali Borussio Düsseldorf, so Jorgić in soigralci odlično formo potrdili tudi proti najboljši francoski ekipi. Veliko zaslug za mirno nadaljevanje dvoboja je prav najboljši slovenski igralec, ki je s 3:0 (3, 7, 9) premagal Nuytincka.

Veliko bolj izenačen je bil drugi dvoboj med Omarjem Assarjem in Patrickom Franzisko, ki ga je dobil Nemec s 3:2 (7, -5, 9, -9, -4). Končno zmago za Saarbrücken je potrdil Tomas Polansky, ki je s 3:1 (-9, 9, 7, 11) ugnal Andersa Linda.

»Mislim, da sem trenutno resnično v dobri formi. Zadovoljen sem tudi s svojim nastopom. Od samega začetka dvoboja nisem pustil Nuytincku, da bi prišel do svoje igre in sem ga nekako dobil s prvimi čvrstimi žogicami. Res je, da smo na dobri poti, da se uvrstimo v polfinale, vendar se na to, da moramo dobiti le en dvoboj, ne smemo zanašati. Morali bomo igrati kot v Franciji,« je po tekmi dejal 23-letni Hrastničan, trenutno 22. igralec svetovne lestvice ITTF.