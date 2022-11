Judoistom Branika prvič naslov državnih prvakov

Za Mariborčani so se zvrstili tekmovalci domačega Impola in Bežigrada. Na sklepnem turnirju 1. judo lige Telekom Slovenije so Mariborčani dobili prav vseh pet dvobojev in končno v klubske vitrine postavili enega od redkih manjkajočih domačih pokalov.

»Izjemno sem vesel, občutki so fenomenalni. Prvič v klubski zgodovini je Judo klub Branik Maribor zmagal v ligi in postal ekipni državi prvak. Vsi smo izjemno veseli tega uspeha in težko je opisati občutke v tem trenutku. Lani smo bili drugi, za letos smo si zadali cilj, da gremo borbo po borbo in to je bil recept za uspeh. Resnično sem izjemno vesel današnjega uspeha,« je po tekmi za Judo zvezo Slovenije povedal reprezentant v težki kategoriji Enej Marinič.

Pet zmag brez poraza na videz priča o suvereni zmagi Mariborčanov, ki pa je bila trdo prigarana. Z Impolom, Bežigradom in Slovenj Gradcem so se dvoboji končali z najtesnejšo možno razliko 4:3.

Za odločilno točko Marinič proti Dragiću

Prva poslastica večera je bila prav tekma med Branikom in Impolom, kjer sta se za odločilno točko v težki kategoriji nad 100 kilogramov spopadla Enej Marinič in Vito Dragić. Šele v podaljšku, ko je pri Dragiću izgledalo, kot da mu zmanjkuje energije, se je uspeha veselil Marinič.

Za dodatno napetost pa je bilo poskrbljeno s tekmovalnim sporedom, kjer ni bilo klasičnega finala, ampak so se ekipe letos pomerile vsaka z vsako. V zadnji dvoboj so šli Mariborčani in tekmovalci Acrona iz Slovenj Gradca s po enim porazom. S tem so bili tudi Korošci v položaju za skupno zmago, a je s 4:3 borba pripadla Mariboru, Slovenj Gradec pa je v kolu z Impolom in Bežigradom zdrsnil celo na četrto mesto.

Pri tem je gre spregledati, da so imeli Mariborčani pri sestavi ekipe tudi nekaj težav. A Gal Bertalanič Žižek je zelo dobro nadomestil državnega prvaka do 100 kg Jara Vezjaka in dosegel ključne zmage proti Bežigradu, Impolu in Slovenj Gradcu. Gal Zadravec, ta se je poškodoval v zadnjem dvoboju, in Marinič sta osvojila načrtovane točke. Pri Braniku pa so se za DP okrepili tudi s Stašem Kokotovičem, ki je premagal vse nasprotnike na ippon, ter Aljažem Plantakom, ki je dobil ključna dvoboja s tekmeci sosednjega Impola in Slovenj Gradca.

Pod vodstvom trenerjev Riharda Portenšlagerja in Žige Grdadolnika, strokovni vodja v klubu je nekdanji predsednik zveze Darko Mušič, so za Branik nastopili še Peter Vezjak, Jaka Mirnik, Klemen Korže, Maj Garb, Dmitrij Čajnikov, Rok Caf in Žiga Grdadolnik.

Z državnim prvenstvom pa se za najboljše sezona še ni iztekla. Dragić ima prihodnji teden prijavljen nastop na grand slamu v Tokiu, na seznamu za masters v predbožičnem terminu v Jeruzalemu pa je osem tekmovalcev.

Končni vrstni red slovenske judo lige:

1. JK Branik Maribor

2. JK Impol

3. JK Bežigrad

4. JK Acron SG

5. ŠD GIB Šiška

6. TVD Partizan Ljutomer