K trenerju se mora preseliti s psom in ženo

Plavalec Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v Beogradu osvojil sedmo mesto na 50 m prsno. Zmagal je Turek Huseyin Emre Sakči, le stotinko sekunde je zaostal Nemec Noel de Geus, desetinko pa Izraelec Kristian Pitshugin. Stevens je za zmagovalcem zaostal 47 stotink.

Dolgoletni plavalec Triglava, ki zdaj trenira v Trstu, se je spogledoval celo z zlatim odličjem, a forma ni enaka kot februarja v Dohi, kjer je zabeležil izid 26,79. »Dal sem vse od sebe, če bi ponovil Doho, bi bila to lahka zmaga, a ni vse vedno tako, kot si želiš. Preprosto nisem imel enakega občutka kot v ponedeljek. Težko je držati formo sedem dni,« je po tekmi povedal Stevens, finalist svetovnih prvenstev 2023 in 2024.

Ta je na prelomu kako naprej s športno potjo, saj kljub dejstvu, da je bil finalist zadnjih dveh svetovnih prvenstev, nima urejenega statusa in financ. »Mislim, da še nisem dosegel vsega. To meni tudi trener, a sem mu rekel, da se moram preseliti k njemu s psom in ženo, če se zadeve ne spremenijo,« je finančni situacijo dodatno razložil plavalec, ki se bo moral v prihodnjih tednih odločiti, kako naprej.

Prav ob koncu programa je nastopila še moško-ženska štafeta 4 x 200 m prosto in naslednikom postavila izziv v obliki slovenskega rekorda 7:37,63, ki je v okrnjeni konkurenci zadostoval za četrto mesto.

Sašo Boškan, Primož Šenica Pavletič, Janja Šegel in Katja Fain so se v končnici celo borili z Nemci in Poljaki za kolajno, na koncu pa bili prekratki. Zmagali so Madžari. Na 200 m delfin je Katja Fain z 2:14,22 prva rezerva za tekmo, svojo uvrstitev pa je na 11. mesto popravila Hana Sekuti, ki je za njo zaostala vsega tri desetinke sekunde.

Na 200 m mešano je Anže Ferš Eržen z 2:01,78 še enkrat plaval blizu osebnem rekordu, na koncu pa zasedel 13. mesto. Na 50 m prsno je Tina Čelik zgrešila finale za desetinko in pol in pristala na 11. mestu, Tara Vovk je bila 15.