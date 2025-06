Nad nekdanjo veliko tekmico slovenske junakinje navdušen tudi Trump

Ameriška zvezdnica (mešanih) borilnih športov Kayla Harrison je v svojo bogato vitrino dodala novo lovoriko. Naslovoma olimpijske prvakinje v judu iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 ter šampionskemu pasu ameriške lige profesionalnih borcev (PFL) je dodala še naslov svetovne prvakinje združenja UFC.

Za lovoriko v najmočnejši organizaciji mešanih borilnih športov je 34-letna šampionka iz Ohia v obračunu bantamske kategorije (do 61,2 kilograma), ki so ga razglasili za najboljši dvoboj večera na spektaklu UFC 316 v Newarku, v drugi rundi prisilila k vdaji rojakinjo Julianno Pena.

Kayla Harrison (desno) je v Newarku prisilila k vdaji Julianno Pena. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

»Ta uspeh posvečam vsem, ki so se kdaj počutili obupane in so se že hoteli vdati. Na to sem v četrtek pomislila tudi sama, ko sem se borila z zadnjim 'odvečnim' kilogramom za bantamsko kategorijo. Mislila sem, da nimam dovolj moči in da mi ne bo uspelo. Toda še enkrat sem stisnila zobe in prekosila samo sebe,« je po odmevni zmagi povedala Harrisonova, ki je – mimogrede – na poti do zlate kolajne na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru v polfinalu kategorije do 78 kilogramov ugnala tudi na koncu bronasto Slovenko Ano Velenšek. Judoistka kluba Z'dežele Sankaku, ki je medtem sklenila uspešno športno pot in postala mamica, se je sicer takrat borila s strgano križno vezjo in poškodovanim meniskusom.

Ana Velenšek (v modrem kimonu) se je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru dobro borila s Kaylo Harrison (v belem kimonu). FOTO: Toru Hanai/Reuters

Ameriška zvezdnica je po 19. zmagi v MMA (v poklicni statistiki ima le en poraz) svoj pogled že usmerila k naslednji tekmici – brazilski šampionki Amandi Nunes, ki bo za obračun s Harrisonovo naredila izjemo in prekinila športno upokojitev. »To bo največji ženski dvoboj v zgodovini UFC,« je prepričan sloviti komentator Joe Rogan.