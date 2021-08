Kajakaši ekipni evropski prvaki, Anže Urankar na EP do brona

Dopoldne je Anže Urankar med kajakaši priveslal do brona, za las pa sta pod zmagovalnimi stopničkami ostala Ana Šteblaj in Nejc Žnidarčič, ki sta bila četrta. Popoldne pa je ekipa kajakašev Urankar, Simon Oven in Žnidarčič osvojila zlato. V finalu kajakašev so bili v igri za kolajne kar štirje Slovenci, na koncu pa si je mesto na zmagovalnem odru priveslal svetovni prvak v tej divjevodaški disciplini iz leta 2017 Urankar. Ta je bil v finalni vožnji 0,660 sekunde počasnejši od zmagovalca, Belgijca Maxima Richarda. Na drugo mesto je priveslal Francoz Maxence Barouh, ki je zaostal za 0,060 sekunde.



»Malo me je motila zgodnja ura, saj nisem jutranji tip človeka. A medalja je tu, tako da se ne morem pritoževati. Sem zadovoljen. V zgornjem delu sem imel nekaj težav, a tako je, vožnja nikoli ne more biti popolna,« je povedal Urankar.



Tik pod zmagovalnim odrom je tekmovanje končal branilec naslova iz leta 2019 Žnidarčič, ki je naredil napako in bil četrti. Od Belgijca je bil počasnejši 0,780 sekunde. Simon Oven je priveslal na sedmo mesto, Tim Novak pa je bil osmi.



V konkurenci kajakašic je Šteblajeva na svojem drugem članskem prvenstvu in v prvem finalu članskih prvenstev upala na kolajno, a se ji je ta za malo izmuznila. Kljub napakam je priveslala tik pod zmagovalni oder.

Sledil še obliž na rano

Šestnajstletna Nika Ozimc pa se je v finale prebila s 15. časom kvalifikacij, v finalu pa je bila deseta. Tako Šteblajevo kot Ozimčevo že čez dober teden čaka nastop na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Solkanu. Naslov evropske prvakinje si je priveslala Francozinja Pauline Freslon, druga je bila Čehinja Barbora Dimovova, tretja pa še ena Francozinja Lise Vinet.



Popoldne so sledile še ekipne tekme, kjer so slovenski kajakaši startali na zlato kolajno in jo na koncu tudi osvojili. S tem so preprečili popolno francosko zmagoslavje v ekipnih preizkušnjah, saj so prav v vseh ostalih ekipnih tekmah zmagali Francozi. Podobno je bilo v posamičnih vožnjah, kjer je za edino nefrancosko zmago poskrbel Belgijec Maxime Richard.



Po zlati kolajni v ekipni tekmi je bil Žnidarčič zadovoljen, saj je dobil vsaj majhen obliž na rano iz posamične tekme: »Me kar boli, moram priznati. Pa ne toliko zaradi četrtega mesta, temveč zaradi res slabe vožnje. S takšno, kot sem jo imel včeraj, bi zmagal za več kot pol sekunde. Nimam kaj, zdi se mi, da sem prvič po letu 2017 brez posamične medalje. Kar se tiče ekipe, smo vsi vedeli, da lahko zmagamo in smo si res želeli, ker nihče od nas na tem evropskem prvenstvu ni pokazal tistega, kar bi lahko. Ta zlata kolajna je majhen obliž.«



Drugi so bili Francozi, tretji pa Čehi. Spustaše v konkurenci mladincev in mlajših članov čez dober teden čaka evropsko prvenstvo v Solkanu, člane pa ob koncu septembra svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah v Bratislavi.

