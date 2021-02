Kako daleč je Luka Dončić od rekorda lige NBA med podajalci?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (24. 2.):

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (24. 2.):

1. B) iz Nemčije; 2. A) Jure Zdovc, 3. B) 5.

A) Bob Cousy

B) Scott Skiles

C) John Stockton

A) Enzo Francescoli

B) Diego Forlan

C) Alvaro Recoba

A) Sonja Henie

B) Dorothy Hamill

C) Tenley Albright

1.se je med poltretjim letom igranja v košarkarski ligi NBA izkazal s številnimi izjemnimi dosežki. V sezoni 2020/21 je denimo zbral 16 asistenc na tekmi med Dallasom in Denverjem, kar je doslej četrti najboljši dosežek prvenstva, njegov ameriški rekord pa je 19 uspešnih podaj z lanskega dvoboja z Milwaukeejem. Z njim za 11 asistenc zaostaja za absolutnim rekordom lige NBA, ki ima že dolgo brado. Kdo je njegov lastnik?2. Jutri bo minilo 20 let, odkar je slovenska nogometna reprezentanca prvič igrala na Primorskem. V Kopru je v pripravljalnem dvoboju pred uspešnim nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 gostila Urugvaj in izgubila z 0:2. Pri Sloveniji je eno od najnižjih ocen (6) prejel, režiser golovinpa je bil tedaj najbolje plačani igralec na svetu. Kdo je leta 2001 zaslužil 15 milijonov mark?3) Na današnji dan leta 1988 je slovita vzhodnonemška umetnostna drsalkav Calgaryju ubranila naslov olimpijske prvakinje iz Sarajeva, kar je v ženski konkurenci izjemen dosežek. Za njo ni niti ena drsalka osvojila dveh zlatih kolajn na OI, pred njo pa je več kot enkrat zmagala le ena, ki se lahko pohvali celo s tremi zmagoslavji na olimpijskih igrah v nizu. Junakinja »hat-tricka« je umrla že pri 57 letih za levkemijo, kako ji je bilo ime?