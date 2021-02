Katerega slovenskega trenerja je na rimski klopi ugnal Filipovski?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (20. 2.):



1. A) 5.; 2. B) 1; 3. B) Petr Svoboda.

A) Avstrije

B) Nemčije

C) Češke

A) Jure Zdovc

B) Tomo Mahorič

C) Aleš Pipan

A) 3

B) 5

C) 7

1. Natanko 25 let je naokrog od zelo napetega gorenjskega polfinala v domačem hokejskem prvenstvu, ko so Jeseničani na 6. tekmi v razprodani blejski dvorani ugnali domače moštvo s 5:3. Pri železarjih je bil najboljši, gostitelji so se ob porazu jezili tudi na tuje sodnike. Iz katere države so ti bili?2. Na včerajšnji dan leta 2011 se je pred 12.000 gledalci v Stožicah končala evropska sezona Olimpijinega košarkarskega moštva. Za domače je bila usodna Roma s trenerjem. Kdo pa je takrat s klopi vodil Ljubljančane?3. Danes predvsem Fincem uhaja spomin na zlati trojček skakalca: na OI v Calgaryju je 24. februarja 1988 osvojil tretjo zlato kolajno. Kolikor teh pa je osvojil skupaj na svetovnih prvenstvih?