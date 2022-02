Kako številčna je bila posadka bratov Prevc na SP v Lahtiju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (9. 2.): 1. B) V superveleslalomu in veleslalomu; 2. A) Eno bronasto; 3. B) Kobe Bryant.

1. Slovenski smučarski skakalci in skakalke so z uspehi na letošnjih olimpijskih igrah dvignili rojake na noge. Peter Prevc je bil blizu podviga tudi na današnji dan pred petimi leti, saj je na tekmi za svetovni pokal v Pjongčangu vodil po prvi seriji. V drugi je zdrsnil na četrto mesto, po tekmi pa je glavni trener Goran Janus izbral moštvo za svetovno prvenstvo. Koliko bratov Prevc je potovalo v Lahti?

A) Vsi trije

B) Peter in Domen

C) Peter in Cene

2. Dolga leta so celjski rokometaši čakali na udaren preboj v ligi prvakov, pred natanko 25 leti pa jim je uspelo. V četrtfinalu so premagali švicarski Winterthur z 29:18 z 12 goli Uroša Šerbca in se prvič uvrstili med najboljšo evropsko četverico. V polfinalu so bili v seštevku dveh tekem le za en gol prekratki proti Barceloni, ki je nato osvojila lovoriko. Koga je ugnala v finalu s skupnih +16?

A) Kiel

B) Zagreb

C) Pick Szeged

3. Številka 32 na dresu ima v košarki bogato zgodovino, med drugimi so jo v ligi NBA nosili Kevin McHale, Karl Malone, Shaquille O'Neal in kot najuspešnejši med vsemi – Magic Johnson. V njegovo čast so LA Lakers 16. februarja 1992 upokojili dres s št. 32, s katero je osvojil pet šampionskih prstanov ter po tri lovorike MVP sezone in finala. Kdo je bil tekmec jezernikov ob njegovem prvem zmagoslavju?