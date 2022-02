Kako je zlati Soči Tine Maze dobil srebrne temelje v Vancouvru?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (9. 2.): 1. A) Vonn 1350, Maze 868, Riesch 796; 2. A) Maribor 44, Olimpija 36; 3. A) 292 milijonov €.

1. 12. februar 2014 je bil nepozaben dan: Tina Maze je osvojila prvo zlato kolajno za Slovenijo na zimskih OI z zmago v smuku v Sočiju. Šest dni pozneje je pripravila še en podvig s prvim mestom v veleslalomu in sama ponesla Slovenijo na 4. mesto na igrah med vsemi državami v alpskem smučanju. Štiri leta poprej je osvojila dve srebrni odličji na OI, v katerih disciplinah?

A) V smuku in superveleslalomu

B) V superveleslalomu in veleslalomu

C) V smuku in kombinaciji

2. Na današnji dan leta 1998 je Norvežan Björn Dæhlie zmagal v smučarskem teku na 10 km in kot prvi prišel do šestih zlatih kolajn na zimskih OI, nato pa je bil v Naganu najhitrejši še na 50 km in s štafeto 4x10 km ter zaokrožil svojo olimpijsko zbirko na osem zlatih in štiri srebrna odličja. Doslej ga je med moškimi na zimskih igrah prehitel le rojak, biatlonec Ole Einar Bjørndalen. Koliko kolajn ima več?

A) Eno bronasto

B) Dve srebrni

C) Eno zlato

3. Danes praznuje 88. rojstni dan legendarni košarkar Bill Russell, ki bo bržkone ostal nedosegljiv po osvojenih lovorikah. Z Bostonom je bil 11-krat prvak lige NBA kot igralec, leta 1966 pa je postal prvi temnopolti trener v elitni ligi in v dvojni vlogi proslavil dva šampionska naslova s Kelti. Od leta 2009 se po njem imenuje trofeja za najboljšega igralca finala prvenstva. Kdo jo je takrat osvojil?