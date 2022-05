Kakšna je bila zadnja ovira krimovk na poti k evropskem vrhu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (7. 5.): 1. C) 59; 2. A) Emerich Jenei; 3. A) Ciudad Real.

1. Prihajajoči 13. maj bo prazničen v taboru rokometašic Krima, ki se zdaj očitno spet prebujajo. Niso še na nekdanji šampionski ravni, toda že četrtfinale z odličnimi Norvežankami je pred dnevi pritegnil pozornost športne javnosti. Sicer pa spomini uhajajo na ta omenjeni dan pred 21 leti, takrat so krimovke osvojile naslov evropskih prvakinj. Katero ekipo so takrat krimovke premagale v finalu?

A) Ferencvaros

B) Budućnost

C) Viborg

2. Ob koncu tedna je naš dolgoletni hokejski reprezentant Andrej Razinger praznoval 55. rojstni dan. Sodil je k tistemu prvemu rodu risov v letih samostojnosti, za katere je bil vstop v prestižni najvišji svetovni razred še nedosegljiv, toda prav igralcu s številko 12 na dresu je pripadala ena vodilnih vlog na nepozabnih tekmah proti Slovakom, Kazahstancem, Švicarjem, Latvijcem itn. Posebej priljubljen je bil ta napadalec med številnimi privrženci matičnega kluba z Jesenic. Kateri klubski dres je doma še nosil poleg jeseniškega?

A) blejski

B) celjski

C) nobenega

3. Petnajst let je naokrog, odkar je v eni od svojih velikih predstav zablestel najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec. Zlati olimpijec iz Sydneyja 2000 ter dvakratni svetovni prvak in lastnik kristalnega globusa je takrat, maja 2007, zablestel kar doma! Na uvodni tekmi sezone v Ljubljani je z MK orožjem na 50 metrov bil izjemno natančen in tako z MK puško 60 leže izenačil svetovni rekord. Koliko je ta takrat znašal?