Kaotičen šprint Norrisu, kazen Verstappnu

Kaotično šprintersko dirko za veliko nagrado Miamija je dobil Britanec Lando Norris (McLaren). Na sprva razmočeni, kasneje pa že skorajda suhi stezi je prišlo do nekaj nesreč in napak, predvsem štirikratni zaporedni svetovni prvak, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pa je zaradi desetsekundne kazni ostal brez točk.

Najboljši štartni položaj je imel mladi Italijan Kimi Antonelli (Mercedes), a je slabo začel in po prvem ovinku padel na četrto mesto. Že pred tem so morali dirkači okoli pol ure čakati na štart, potem ko v dežju in slabi vidljivosti niso mogli začeti za varnostnim avtomobilom.

Po štartu v boljših razmerah sta na prvi mesti prišla McLarna, ki sta ju v kaosu sušeče se steze tudi zadržala. Norris je končal pred Avstralcem Oscarjem Piastrijem, tretji pa je bil Britanec Lewis Hamilton, ki je s Ferrarijem malce prej kot ostali zapeljal v boks po gume za suho stezo.

Četrti je ciljno črto prečkal Verstappen, a je zaradi kazni nato ostal brez točk. Ob postanku so ga v moštvu na nevaren način spustili nazaj na stezo v boksih, pri čemer se je zaletel v Antonellija. Ta je na koncu končal kot deseti. Ciljno črto so dirkači prevozili za varnostnim vozilom, potem ko je po stiku z Novozelandcem Liamom Lawsonom v ogrado trčil Španec Fernando Alonso.

Po kaosu v Miamiju ima v skupnem seštevku zdaj vodilni Piastri 106 točk, Norris je pri 97, Verstappen pa je po 16. mestu še naprej pri 87. V Miamiju bodo danes ob 22.00 še kvalifikacije za klasično nedeljsko dirko, ki se bo prav tako začela ob 22. uri.