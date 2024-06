Karioke pele na slovenske karaoke

V nadaljevanju preberite:

Ta odbojka je bila tako strašna kot (japonska) pošast Godzila! Slovenski odbojkarji so v letošnji sezoni lige narodov vpisali še šesto zmago, v Fukuoki na Japonskem so s 3:2 (25, -23, 24, -21, 12) prvič v svoji zgodovini odpravili Brazilijo, ob zmagi pa je navdušila (strašanska in pošastna) raven prikazane igre z obeh strani. To je bila vrhunska odbojka, dvoboj je bil na ravni final vseh velikih tekmovanj. Varovanci slovenskega selektorja Gheorgheja Creţuja so proti kariokam (sicer izraz za prebivalce Ria de Janeira) v dveh nizih tudi nadomestili zaostanek pri izidu 22:24, Južnoameričanom je manjkala le pika na i, to so pa s svojo racionalno trmo pritisnili Slovenci. To je bila odbojkarska opera, karioke so pele na slovenske karaoke. Namreč »amaterski pevci« Brazilci so peli na slovensko »posneto glasbo«.