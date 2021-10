Katalonec spet spomnil na svoje najboljše čase

Fabio Quartararo pelje proti naslovu svetovnega prvaka. FOTO: Mirco Lazzari/AFP

Biti drugi bolje kot prvi

se ne da. Katalonec je v sedlu svoje honde zmagal na dirki svetovnega prvenstva v motociklističnem razredu motoGP v ameriškem Austinu. Za slavje je prehitel drugouvrščenega Francoza(Yamaha), na tretje mesto je pripeljal Italijanna ducatiju. Marquez je dosegel drugo zmago v sezoni, najboljši je bil že v nemškem Sachsenringu, hkrati je nadaljeval svojo vladavino v Austinu, saj je tokrat dobil že sedmo od osmih dirk, kolikor so jih v glavnem mestu Teksasa izvedli od leta 2013. Dogajanje na stezi v Austinu sicer ni bilo posebej razburljivo. Potem ko se je dirka po lanski koronski odpovedi vrnila v koledar SP, so se hitro vzpostavila stara razmerja. Marquez sicer prvič doslej ni dobil kvalifikacij, a je bil po štartu vseeno hitro na vodilnem mestu. Vse do konca prvega mesta ni več spustil iz rok, tokrat pa niti tekmeci za njim niso bili dovolj blizu, da bi ga lahko v zadnjih krogih ogrozili.Quartararo na drugem mestu je bržčas vozil tudi z mislijo na skupni seštevek, tako da ni veliko tvegal in je bil povsem zadovoljen z novimi 20 točkami, s katerimi se je še utrdil na vrhu. »Načrt je bil, da le odpeljem dirko. Torej, da bi dobro začel, ko bi se gume ogrele, pa bi začel pritiskati. To sem tudi uresničil, imel sem dober ritem. Na koncu sem bil malce utrujen in je bilo težko ostati zbran, a je bil Fabio na srečo precej oddaljen. Poleg tega so mi tudi iz ekipe sporočili, da naj me ne skrbi, ker predvsem pazi na skupni seštevek,« je povedal Marquez.»Počutim se skoraj bolje, kot če bi zmagal. Telesno je bila to zelo zahtevna dirka, a sem zelo zadovoljen, da sem na drugem mestu, saj sem dobil lepo število novih točk za skupni seštevek SP,« pa je nastop ocenil Quartararo. Bagnaia, ta je v soboto osvojil najboljši štartni položaj in je pred tem dobil zadnji dve dirki za VN Aragonije in sanmarinsko v Misanu, je tokrat šele v zadnjih krogih prišel do stopničk, potem ko je prehitel Španca, člana ekipe Ducati Pramac.Ta je potem dobil še kazen dolgega kroga, ker je pred tem napačno prevozil enega od zavojev in zapeljal s steze, tako da je tik pred koncem izgubil tudi četrto mesto. Prehitel ga je rojak(Suzuki). Legendarni veteran, ki se bo po sezoni tekmovalno poslovil iz dirkaškega cirkusa, je bil dovolj dober le za 15. mesto. Skupno je v točkovanju za SP torej na vrhu ostal Quartararo, zdaj ima 254 točk, Bagnaia pa zaradi v Austinu za eno mesto slabše uvrstitve od Francoza spet zaostaja nekaj več, ima 202 točki. Tretji je, vozi suzuki, tokrat je bil le sedmi, ima pa 176 točk. Sezona se bo nadaljevala v Italiji, 24. oktobra se dirkači spet vračajo v Misano, ko se bodo bojevali v okviru velike nagrade Emilije Romanje.