Katar bi imel tudi olimpijske igre

V Katarju se je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki je po mnenju večine zgledno organizirano, že porodila še bolj drzna zamisel. Vplivni šejki se spogledujejo s poletnimi olimpijskimi igrami leta 2036 v Dohi, ampak tudi te bi morale biti v zimskem času oziroma novembra.

Doha bi bila sposobna organizirati najcenejše igre, saj je praktično celotna infrastruktura že nared. Katar bi rad bil samostojni gostitelj, vendar bi lahko bil pod pritiskom Moka za skupno kandidaturo s Savdsko Arabijo, čeprav so odnosi med državama hladni. Zanimanje za OI 2036 so že izkazali Mumbaj, Džakarta in Istanbul.

Katarski emir, šejk Tamim bin Hamad Al-Thani, si je letos ogledal otvoritev zimskih iger v Pekingu. FOTO: Amiri Diwan/Reuters

Katarcem ne gre na roko novembrski termin, zato bi najprej morali prepričati nosilce medijskih pravic in sponzorje Moka. Naslednje OI bodo Pariz 2024, Los Angeles 2028 in Brisbane 2032. Ovira katarski kandidaturi so tudi očitki mednarodne javnosti zaradi nespoštovanja človekovih pravic, predvsem kar zadeva ženske, tuje delavce in skupnost LGBTQ+, a to ni preprečilo mundiala.