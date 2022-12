Kateremu gostitelju je najbolj spodletelo na prvih 12 mundialih?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (7. 12.): 1. A) Pri Empoliju; 2. B) Osemkrat; 3. B) Petkrat.

1. Od uvedbe osmine finala na nogometnih svetovnih prvenstvih leta 1986 sta Južnoafriška republika (2010) in Katar (letos) edina gostitelja, ki se nista uvrstila v izločilne boje, toda šampionski naslov je na domačih tleh proslavila le Francija leta 1998 z Zinedinom Zidanom na čelu. Pred tem, na prvih 12 mundialih, pa se le en prireditelj ni uvrstil med najboljšo osmerico. Kdo?

A) Švica na SP 1954

B) Mehika na SP 1970

C) Španija na SP 1982

2. Ko so košarkarji Cedevite Olimpije v torkovem dvoboju z Ulmom prekinili niz šestih porazov v evropskem pokalu, je njihovim navijačem odleglo, spomnili pa so se tudi črnega primera v istem tekmovanju. V sezoni 2016/17 je stožiška zasedba iztržila le eno zmago v osmih kolih in izpadla. Takrat je ugnala zgolj Ulm (v 6. kolu) s 16 točkami Mirka Mulalića. Kdo je bil trener?

A) Gašper Okorn

B) Gašper Potočnik

C) Aleš Pipan

3. Na današnji dan pred 20 leti so slovenske rokometašice odigrale svojo četrto tekmo na evropskih prvenstvih in dosegle odmeven uspeh. Po porazih s Češko in Madžarsko ter zmagi nad Belorusijo so na Danskem s 30:26 ugnale Nemčijo, ki je sodila med svetovne velesile. V ekipi selektorja Toneta Tislja se je med strelke vpisalo sedem igralk, katera je zabila največ golov (8)?