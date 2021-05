Katja lahko plava tudi še hitreje

Mariborska plavalka Katja Fain si je z novim osebnim rekordom 1:58,16 na evropskem prvenstvu v Budimpešti priborila nastop v finalu na 200 metrov prosto. V svoji polfinalni skupini je osvojila tretje mesto, skupno pa je bila šesta. Janja Šegel je z 1:59,31 zasedla deveto mesto in preboj med osmerico zgrešila za vsega desetinko sekunde.



»Odlično. Glede na treninge na 1500 metrov prosto je bil takšen izid (nizkih 1:58) pričakovan. S Katjo sva odkrito štartali na polfinale, za finale pa sva rekli, da poskusiva, če bo šlo. Plava lahko tudi kakšno desetinko hitreje, drugače pa ji manjka nekaj hitrosti, saj sva se pripravljali predvsem za daljšo razdaljo,« je bila zadovoljna Metka Sparavec, trenerka in mati Fainove.



Pred Katjo je tako danes zelo naporen dan. Dopoldne bo nastopila v kvalifikacijah na 1500 metrov prosto, kjer prav tako meri med elitno osmerico, pozno popoldne pa jo čaka še nastop v finalu na 200 metrov prosto. »Morala se bo dobro regenerirati. Ampak to sva trenirali in mislim, da bo šlo,« je še dejala Sparavčeva.

Kolesnikov brez konkurence

Rus Kliment Kolesnikov se je včeraj po dveh svetovnih rekordih in zlati kolajni na 50 metrov hrbtno veselil še najžlahtnejše lovorike na 100 metrov prosto. Na 1500 metrov prosto je zmago slavil Ukrajinec Mihajlo Romančuk. Švedinja Sophie Hansson je bila najboljša na 100 metrov prsno, Nizozemka Kira Toussaint na 50 metrov hrbtno, Madžar Kristof Milak pa je bil najhitrejši na 200 metrov delfin. Rusi so z rekordom prvenstev dobili tekmo moških štafet na 4 x 200 metrov prosto.

