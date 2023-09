Kauzer zanesljiv, nekdanja svetovna prvakinja pa razočarana

Skozi današnje kvalifikacije kajakašev in kajakašic na svetovnem slalomskem prvenstvu na divjih vodah v Londonu so se v polfinale uvrstili štirje slovenski predstavniki. V moški konkurenci so bili v kvalifikacijah uspešni Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Martin Srabotnik, v ženski pa Ajda Novak. Izpadli sta Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.

Terčelj, tudi že svetovna prvakinja iz leta 2019, je bila ob Kauzerju glavno slovensko orožje v kajaku, a se ni prebila skozi kvalifikacijsko sito.

Od Slovenk je bila v prvi vožnji zgolj Novak dovolj hitra na 18. mestu, da si je izborila polfinale, medtem ko sta morali Hočevar (22.) in Terčelj (25.) v drugo. Slednja je v drugi po dotiku vratc zasedla 11. mesto in za las za osem desetink zgrešila polfinalni nastop. Hočevar je bila v drugo 17.

Ajda Novak je priznala, da je imela nekaj treme. Foto Kajakaška Zveza Slovenije

»Iskreno, danes sem imela precej treme. Proga je enostavna, zato sem vedela, da bo vsaka napaka stala še več. Osredotočila sem se nase, čeprav mi čoln od začetka ni stekel. Vztrajala sem, občutki niso bili najboljši, ampak led je prebit. V soboto upam, da najdem še tiste dobre občutke,« je za Kajakaško zvezo Slovenije dejala Novak.

Kauzer, ki je z dobro popotnico in zmago na zadnji tekmi svetovnega pokala v Seu d'Urgellu pripotoval v London, je bil v prvi vožnji najvišje uvrščeni Slovenec na 11. mestu, Hočevar je bil 19. Srabotnik je bil z 52 kazenskimi sekundami 84., a je nato v drugi vožnji s petim mestom le prišel do polfinalne vstopnice.

Svetovni prvakinji iz leta 2019 Evi Terčelj se na brzicah na obrobju Londona ni izšlo. Foto Kajakaška Zveza Slovenije

»Zadovoljen sem. Na start sem čakal dodatnih deset minut, saj je prišlo do okvare kablov timinga. Na kvalifikacije sem se dobro pripravil. Vedel sem, da moram odpeljati normalno vožnjo, brez napak, kar sem tudi naredil. Prva stopnica je opravljena, zdaj pa se moram spočiti in čim boljše pripraviti na soboto,« pa je povedal Kauzer.

V petek se bo prvenstvo v Lee Valleyju na obrobju Londona nadaljevalo s polfinalnimi in finalnimi tekmami kanuistk in kanuistov. Od Slovenk bodo na startu Lea Novak in Alja Kozorog, od Slovencev pa Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, ki se ne bodo potegovali le za čim višja mesta na svetovnem prvenstvu, temveč tudi za olimpijske kvote.