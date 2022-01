Kavboji iz Dallasa na kolenih

Največje razočaranje uvodnega dela končnice v ligi ameriškega nogometa NFL je znova klub iz Dallasa. Kavboje vse od zadnjega osvojenega naslova leta 1995 drži urok, ki ni popustil niti v nedeljo. V t. i. wildcard krogu so presenečenje v Dallasu s 23:17 pripravili San Francisco 49ers. Še naprej pa proti novem naslovu s Tampo melje Tom Brady.

Dallasu, s 4,5 milijardami evrov najvrednejšemu športnemu klubu na svetu, se v zadnjih 27 letih niti enkrat ni uspelo uvrstiti v konferenčni finale, kaj šele v veliki finale lige. Od 11 poskusov v končnici, odkar je zadnjič osvojil vse, je tokrat že sedmič zaključil z nastopi že po uvodni tekmi.

Proti moštvu iz San Francisca kavboji predvsem v napadu niso našli pravih odgovorov. San Francisco je v prvi četrtini povedel z 10:0, Dallas pa je do konca tretje četrtine dosegel le en zadetek za touchdown. Gosti so pred zadnjo četrtino tako vodili že s 23:7. V zadnji četrtini je nekaj upanja domačim vlil podajalec Dak Prescott, ki pa v naslednjih dveh napadih ni našel pravih rešitev.

V spominu gledalcev bo še nekaj časa ostal zaključek tekme, ko Prescott pri borbi s časom najprej ni podal, ampak stekel, s čimer je porabil več časa. Nato pa mu ni uspelo pravočasno postaviti svojega napada, da bi lahko izvedel še eno akcijo pred iztekom časa.

San Francisco se bo s svojo trdno obrambo tako naslednji teden pomeril s prvimi nosilci konference NFC Green Bay Packers.

Veliko bolj zbrano je pri vodenju Tampa Bay Buccaneers do zmage s 31:15 nad Philadelphia Eagles deloval 44-letni Brady. Sedemkratni prvak lige je podal za 271 jardov z dvema podajama za touchdown. »Izvedli smo nekaj dobrih akcij,« je po tekmi kratko in jedrnato povzel dogajanje.

Tampa se bo v naslednjem krogu v konferenci NFC pomerila z boljšim izmed Los Angeles Rams in Arizona Cardinals. To je še edina preostala tekma uvodnega kroga končnice, ekipi se bosta pomerili v noči na torek.

V naslednji krog končnice pa so se po sobotnih tekmah uvrstili Cincinnati Bengals in Buffalo Bills. Cincinnati je z 26:19 premagal Las Vegas Raiders in s tem dosegli prvo zmago v uvodnem krogu končnice vse od leta 1990. Buffalo pa je kar s 47:17 ugnali New England Patriots.

Bengals naslednji teden čaka dvoboj s prvimi nosilci konference AFC Tennessee Titans, Buffalo pa se bo pomeril s Kansas City Chiefs. Ti so v nedeljo brez večjih težav odpravili Pittsburgh Steelers s 42:21. Za Kansas je znova blestel podajalec Patrick Mahomes s kar petimi podajami za touchdown.