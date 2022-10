Kdaj je prejela slovensko državljanstvo Elizabeth Omoregie?

1. V teh dneh pred desetimi leti sta se na štadionu Arena Petrol v Celju merila domači prvoligaš in Olimpija. Tekmo je začelo kar osem nekdanjih nogometašev Interblocka, kluba, ki je resda krenil v 1. SNL ambiciozno in pompozno, nato pa končal klavrno. To so bili Žitko, Bajde, Centrih, Rapnik (Celje), Fink, Delamea Mlinar, Božič, Šporar, Valenčič (Olimpija). Kdo je prispeval gole v Celju?

A) Gregor Bajde 1, Andraž Šporar 2

B) Matic Žitko 2, Matic Fink 1

C) Matej Rapnik 1, Filip Valenčič 2

2. Pred dvajsetimi leti s(m)o ugibali, kako dolgo bo zdržal med slovensko nogometno elito prevaljski prvoligaš Korotan Suvel, ki je dolgoval Olimpiji odškodnino za prestop Gorana Jolića. Korošci so vstopili v 1. SNL sezoni 1994/95, ko je bilo v ligi deset klubov (od 16), ki jih danes ni med elito – še Beltinci, Rudar Velenje, Primorje, Železničar Oscar (Ljubljana), Vevče, Izola, Živila Naklo, Gaj Kočevje, Jadran Dekani. Kdo med njimi je v sezoni 94/95 končal najvišje?

A) Beltinci, 5.

B) Rudar, 7.

C) Primorje, 3.

3. Na današnji dan pred petimi leti je prejela slovensko državljanstvo odlična rokometašica Elizabeth Omoregie. V Slovenijo je prišla leta 2014 iz Bolgarije, kjer pred tem dve leti ni igrala rokometa. Elizabeth šteje 25 let, rodila se je nigerijskemu očetu in bolgarski materi. Toda slovenska reprezentantka je bila rojena v metropoli ene od drugih držav, za katero mesto gre?

A) Atene

B) Rim

C) Istanbul