Kdo bo junak spektakla v Singapurju?

V Singapurju poteka težko pričakovani dvoboj za naslov svetovnega šahovskega prvaka, v katerem želi mladi indijski velemojster Gukeš Domaradžu vzeti krono kitajskemu zvezdniku Dingu Lirenu. Elitni šahovski dogodek, ki ga sponzorira vodilni svetovni tehnološki vodja Google, predvideva štirinajstih partij klasičnega šaha in morebitne podaljške v hitrih disciplinah.

Igralec, ki bo v dvoboju dosegel vsaj 7,5 točk bo osvojil naslov, obenem pa bo pobral tudi večji del nagradnega sklada v višini 2,5 milijona dolarjev. Če se bo redni del končal z neodločenim izidom, bodo o končnem zmagovalcu odločali podaljški v pospešenem ali celo hitropoteznem šahu. Trenutni izid je 3:3, v ponedeljek je bil prost dan.

Aktualni svetovni prvak, 32-letni Ding Liren, prvič brani naslov, potem ko je aprila 2023 premagal ruskega velemojstra Jana Nepomnjaščija v enem najbolj razburljivih šahovskih dvobojev v zgodovini. Ding vse do danes ostaja najvišje rangirani kitajski šahist vseh časov in sploh eden redkih šahistov, ki je prebil magično mejo 2800 zmogljivostnih točk (leta 2018 se je ponašal z ratingom 2816 točk). Je trikratni kitajski prvak, med njegove številne neverjetne dosežke pa sodi predvsem niz stotih odigranih partij brez poraza, ki velja za enega izmed najdaljših v zgodovini.

Kitajec z osebnimi težavami

A vse od osvojitve naslova svetovnega prvaka leta 2023 se zdi, da je krona vendarle terjala svoj davek. Osebne težave prvaka, vključno z depresijo, so povzročile devetmesečni premor od tekmovalnega šaha, med katerim se je sicer izjemno simpatični Kitajec osredotočal predvsem na svoje duševno zdravje.

18 let ima Gukeš Domaradžu, Ding Liren 32.

Vrnitev za šahovnico v začetku letošnjega leta (na turnirju Tata Steel Chess) ni šla po pričakovanjih, saj je doživel popolni fiasko. Niti druga polovica leta ni prinesla želenega šahovskega okrevanja, a njegove jasne napovedi, da se osredotoča izključno na dvoboj in da želi v Singapurju nastopiti v najboljši formi, potrjujejo, da bo vendarle več kot dostojen nasprotnik ambicioznemu, šele 18-letnemu izzivalcu Gukešu.

Slednji se pri rosnih letih že ponaša z neverjetno visokim ratingom 2783 točk, kar ga trenutno uvršča na peto mesto svetovne šahovske lestvice. Letošnje leto je povsem zaznamovano z vzponom in prevlado indijskega čudežnega dečka – turnirja kandidatov aprila v Torontu se je udeležil prvič in že takoj osvojil prvo mesto ter tako postal najmlajši izzivalec v zgodovini šaha.

Potem ko je postal svetovni mladinski prvak do 12 let in večkratni zmagovalec azijskih iger, v zadnjih šestih letih neumorno dominira na številnih mednarodnih turnirjih in gradi veličastno kariero. Njegov zadnji večji dosežek predstavlja osvojitev zlatega odličja na čelu indijske ekipe, ki je z briljantnimi predstavami prepričljivo slavila na 45. šahovski olimpijadi v Budimpešti. Še posebej zgovorno pa je bilo njegovo osvojeno zlato na posamični šahovnici, s čimer je praktično brez premora obnovil zlato, ki si ga je zagotovil že pred dvema letoma na olimpijadi v svojem domačem kraju Čenaj.

Indijec brez strahospoštovanja

Šahovska javnost ocenjuje, da je Gukeš spričo vseh omenjenih okoliščin in trenda dosežkov zadnjih let v Singapurju očiten favorit, vendar bo moral v zelo kratkem času poiskati način, kako prebiti Dingov »kitajski zid«. Slednjemu v prid govori tudi njun medsebojni rezultat – v klasičnem šahu sta se pred dvobojem sicer pomerila le trikrat, s skupnim rezultatom 2,5 proti 0,5 za kitajskega velemojstra, ki je Gukeša premagal kar dvakrat.

Doslej je v Singapurju odigranih že šest partij. Uvodno, prvo partijo je povsem hladnokrvno dobil Ding, potem ko je Gukeš več kot očitno napadel z vsemi topovi in nakazal, da do nasprotnika ne čuti prav nobenega strahospoštovanja. Po pričakovanem remiju v drugi partiji je v tretji sledil preobrat, saj je Gukeš zelo natančno kaznoval majhno otvoritveno nepazljivost Dinga. V nadaljnjih treh partijah je sledil remi, ki vsekakor pomeni vodo na mlin aktualnemu prvaku. A glede na dramatičen uvod, ambicioznost mladega Gukeša in ranljivost sicer čvrstega Dinga se najzanimivejši del obračuna šele pričenja ...