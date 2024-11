Liren Ding dobil prvo partijo v boju za svetovnega prvaka

Kitajec Liren Ding je uspešno začel šahovsko svetovno prvenstvo v Singapurju. Čeprav so strokovnjaki vlogo favorita namenili 18-letnemu izzivalcu, Indijcu Gukešu Domaradžuju, pa je 14 let starejši Kitajec prvo partijo s črnimi figurami dobil po 42 potezah ter povedel z 1:0. Liren Ding je boj za svetovnega prvaka začel s slabo popotnico, saj je bil v nizu 28 zaporednih izgubljenih dvobojev v klasični igri. Zmagal ni vse od januarja. Tudi zato so poznavalci vlogo favorita namenili Indijcu.

»Seveda sem bil nervozen. Presenetljivo bi bilo, če bi rekel, da nisem bil. Po partiji pa sem se pomiril. Presenetil sem ga na začetku in igral dober šah, a potem mi je vse skupaj malo spolzelo iz rok,« je dejal Gukeš, najuspešnejši turnirski igralec v tem letu.

Ding pa je povedal, da se kljub slabemu letu počuti zelo dobro. »Dolgo nisem dobil klasične igre, tokrat mi je to uspelo. A če sem povsem pošten, moram reči, da sem imel tudi nekaj sreče, saj sem storil dve taktični napaki,« je dodal Kitajec, ki je pred tem v treh medsebojnih dvobojih z Indijcem v standardnem tempu vodil z 2,5:0,5.

Zmagovalec bo tisti, ki bo prvi zbral 7,5 točke. Igrala bosta najprej 14 iger s tempom 120 minut za prvih 40 potez, 30 minut nato do konca posamezne partije in ob tem dobila še 30 sekund dodatka po vsaki potezi, slednje se bo začelo z enainštirideseto. Če bo po 14. partiji izid neodločen, bosta šahista igrala po pospešenem tempu.

Nagradni sklad dvoboja je 2,5 milijona ameriških dolarjev (2,4 milijona evrov). Prvič v zgodovini šaha se v dvoboju za naslov prvaka merita igralca iz Azije.