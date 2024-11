Začetek dvoboja, ki bi se lahko vpisal v zgodovino

V Singapurju se je včeraj s prvo partijo začel težko pričakovani dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Protagonista najpomembnejšega letošnjega šahovskega dogodka sta branilec naslova, 32-letni Ding Liren in 14 let mlajši Gukeš Domaradžu, najmlajši izzivalec svetovnega prvaka in potencialno tudi najmlajši svetovni prvak v zgodovini. Na sporedu je 14 partij, zmagovalec bo tisti, ki bo prvi dosegel sedem točk in pol. V primeru neodločenega rezultata 7 proti 7 bo o zmagovalcu odločal podaljšek s skrajšanim časom za razmišljanje.

Zdi se, da so napovedi pred tokratnim dvobojem še posebej nehvaležna naloga, kar je predvsem »zasluga« Ding Lirena. Kitajski igralec namreč od lanskoletne zmage v dramatičnem obračunu proti Rusu Janu Nepomnjačiju, s katero je postal svetovni prvak, tekmovalno tone vse nižje in nižje. V letu in pol je za njim kopica slabih oziroma kar katastrofalnih turnirjev, slednje pa se med drugim odraža tudi na njegovi ratinški znamki, ki ga trenutno uvršča šele na 22. mesto svetovne ratinške lestvice. Nikakršna skrivnost ni, da temu v veliki meri botrujejo njegove zasebne težave, zaradi katerih je daleč od svojih najboljših predstav izpred nekaj let, s katerimi je na vrhuncu zaostajal zgolj za svojim predhodnikom na svetovnem šahovskem prestolu Magnusom Carlsenom.

Na drugi strani je za Gukešom skoraj popolno leto, v katerem mu je dokončno uspel preboj v svetovni vrh, ki ga je s svojim talentom napovedoval že nekaj časa. Na aprilskem kandidatskem turnirju v Torontu je kljub mladosti presenetil z zrelo igro in pristopom, s katerim je kljub debitantskem nastopu na najvišjem nivoju ciklusa za svetovno prvenstvo uspel slaviti v ostri konkurenci veliko bolj izkušenih in renomiranih tekmecev. Drugi vrhunec je dosegel na septembrski olimpijadi v Budimpešti, ko se je z indijsko reprezentanco veselil naslova olimpijskih prvakov, sam pa je k uspehu prispeval z najboljšim posamičnim dosežkom na prvi šahovnici, kjer je za izjemen rezultat devetih točk iz desetih partij igral z vrtoglavim zmogljivostnim ratingom 3056 točk.

Ob vsem naštetem bi bili izhodišči obeh protagonistov dvoboja težko bolj različni, zaradi česar se najbolj verjeten scenarij zdi zanesljiva zmaga Gukeša. Zadržanost pri tako enostranskih napovedih vseeno ni odveč, saj nekaj dejavnikov kljub vsemu govori tudi v prid Dinga. S tokratnim tekmecem ima namreč v standardnem šahu dober medsebojni rezultat, saj ga je od januarja lanskega leta ob enem remiju dvakrat uspel premagati. Poleg tega je bogatejši za izkušnjo enega dvoboja, kar na tovrstnem nivoju nikakor ni nezanemarljivo.

Gukeš ima možnost uspešno leto zaokrožiti na sanjski način, doseči zgodovinski podvig in vrniti naslov prvaka v domovino šaha.

V njem so igralci podvrženi ogromnim pritiskom in slednje bi lahko predstavljalo velik zalogaj za komaj polnoletnega Gukeša. Uspešno leto ima namreč možnost zaokrožiti na sanjski način, doseči zgodovinski podvig in vrniti naslov svetovnega prvaka v domovino šaha. Očitno pa se mladenič zaveda pomena psihološke trdnosti in je v pripravah načrtno delal tudi na tem področju. Trenutno psihološko stanje Dinga je precej večja neznanka, od tega dejavnika pa bo bržčas najbolj odvisen začetek in potek dvoboja. Izzivalec bo zagotovo poskušal že od samega začetka nanj vršiti močan pritisk in mu onemogočiti, da bi ujel svoj ritem. Če bi mu to uspelo, nas morda čaka tudi predčasen zaključek s kronanjem novega šahovskega vladarja.

Če pa bi Ding z zanesljivimi predstavami na začetku uspel ujeti zalet in si povrniti samozavest, ki mu jo v zadnjem obdobju tako močno primanjkuje, lahko pričakujemo kvaliteten in izenačen dvoboj. V tem primeru ponovno ne bi bilo enostavno napovedati končnega zmagovalca, zagotovo pa si tovrstnega scenarija najbolj želijo tako organizatorji kot številni ljubitelji kraljevske igre s celega sveta.