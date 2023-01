Kdo je do 20. leta zbral prav toliko trojnih dvojčkov kot Luka Dončić?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 1.): 1. C) Albin Felc; 2. B) Thomas Fogdoe; 3. B) 30.

1. Luka Dončić se je v prvih mesecih svoje pete sezone v ligi NBA veselil že deset trojnih dvojčkov, v karieri pa 56 v tekmah rednega dela prvenstva. Prvega je dosegel pred natanko petimi leti ob porazu Dallasa v Milwaukeeju z 18 točkami, 11 skoki in 10 asistencami. Takrat je bil star 19 let in 327 dni, do dopolnjenega 20. leta je dosegel še tri. Kdo jih je zbral prav toliko (4) na vrhu večne lestvice najstnikov v elitni ligi?

A) LaMelo Ball

B) Josh Giddey

C) Markelle Fultz

2. Na današnji dan leta 1996 je Rene Mlekuž pripravil senzacijo za slovenske ljubitelje alpskega smučanja. Na slalomu za svetovni pokal v Veysonnazu je s številko 64 zasedel osmo mesto na prvi progi, na drugi pa se je povzpel na drugo stopničko zmagovalnega odra za Francozom Sebastienom Amiezom. Dobro je bil na poti še en Slovenec, ki je bil tretji na prvi progi, na drugi pa odstopil. Kdo?

A) Andrej Miklavc

B) Mitja Kunc

C) Jure Košir

3. Lani je teniška javnost z zanimanjem spremljala kalvarijo Novaka Đokovića, ki so ga avstralske oblasti izgnale in mu preprečile nastop na prvem turnirju za grand v sezoni. 21. januarja leta 1990 pa je John McEnroe postal prvi v zgodovini OP Avstralije, ki so ga izključili s turnirja. Predčasno je moral domov zaradi zmerjanja sodnikov med dvobojem z Mikaelom Pernforsom. Kako daleč se je uvrstil?