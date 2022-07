Kdo je enkrat ostal neporažen: Katanec, Oblak ali Kek?

1. Pred desetimi leti je italijanski nogometni trener Fabio Capello postal selektor Rusije. Don Fabio je pred tem vodil tudi reprezentanco Anglije, dvakrat proti Sloveniji – leta 2009 na Wembleyju (2:1), naslednje leto na mundialu v Južni Afriki (1:0). Slovenija je šestkrat igrala z Angleži. Kateri selektor je z Otočani edini iztržil vsaj točko?

A) Brane Oblak

B) Matjaž Kek

C) Srečko Katanec

2. Na današnji dan pred desetimi leti je teniško združenje ATP razkrilo podatke o igralcih, ki so v letu 2011 z nastopi na turnirjih zaslužili največ denarnih nagrad. Na vrhu so se zvrstili Novak Đoković (11 milijonov dolarjev), Rafael Nadal (6,7 milijona) in Roger Federer (5,7 milijona). Med Slovenci je zbral največ dolarjev Blaž Kavčič, koliko?

A) 115.768

B) 257.899

C) 457.324

3. EP v plavanju je leta 2002 gostovalo v Berlinu, tekmovalo je 786 plavalcev iz 38 držav. Prvi izziv, maraton na 25 km na jezeru Potsdam, bi morali sprejeti trije Slovenci, toda Igor Majcen je zbolel, Jure Bučar je odstopil po štirih urah, do cilja je prišel le Nace Majcen (9.) s časom 5:34:07,4. Kakšno temperaturo je imela voda v jezeru?

A) 17 stopinj C

B) 21 stopinj C

C) 25 stopinj C