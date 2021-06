Kolikokrat je zmagal orel iz Moravč?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu.

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza.



Rešitve iz prejšnjega kviza (26. 6.):



1. C) Jürgen Klinsmann; 2. A) Proleter Zrenjanin; 3. A) Danieli Hantuchovi.

A) Jorge Burruchaga

B) Oscar Ruggeri

C) Jorge Valdano

A) VN Nemčije

B) VN Madžarske

C) VN Francije

A) 12

B) 15

C) 18

1. Podobno razburljivo, kot je v teh dneh na euru 2020, je bilo pred 35 leti na mundialu v Mehiki. Posebej napeta je bila finalna tekma, na kateri je Argentina z velezvezdnikomugnala Nemčijo. Zmagovalca je odločil podaljšek, kdo je zabil gol odločitve za končni izid 3:2?2. Dvajset let je naokrog od razburljive dirke svetovnega prvenstva formule 1, ki sta jo zaznamovala brata Ralf in Michael Schumacher. Prvi je bil najhitrejši v kvalifikacijah, slednji, sicer sedemkratni svetovni prvak pa nato zmagovalec dirke. Za katero preizkušnjo je šlo?3. Sredi poletja 2011 se je od svoje uspešne športne poti poslovil smučarski skakalec. Zadnji skok je opravil na napravi v Kranju, kjer so vrsto let prirejali močno tekmo za celinski pokal. Peterka je osvojil dva kristalna globus, koliko pa je zbral posamičnih zmag?